    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    El entrenador argentino ofreció disculpas por negarse a abandonar el campo de juego tras recibir la roja. Además, entregó un breve balance por el partido en el que los nervionenses aguantaron un empate tras estar con 10 hombres.

    Vicente González
    Matías Almeyda fue expulsado en el Sevilla vs. Alavés.

    El empate por 1-1 entre Sevilla y el Deportivo Alavés tuvo una cuota de polémica en el epílogo. ¿El responsable? Matías Almeyda, entrenador del cuadro nervionense, quien se fue expulsado con escándalo incluido.

    Corría el minuto 90 cuando el árbitro Iosu Galech Apezteguía protagonizó un fuerte encontrón con el DT argentino y le mostró la tarjeta roja. En palabras del colegiado, los incesantes reclamos del adiestrador frente a cada cobro desencaderon en la radical decisión de mandarlo directamente a los vestuarios.

    Al ver la cartulina, Almeyda explotó y mostró su descontento. A la par del constante '¿Por qué me echas?‘, el transandino se negó a abandonar el terreno de juego por varios minutos, empujó a algunos encargados de la seguridad del club e, incluso, mandó un pelotazo al aire en señal de protesta.

    Esta furiosa reacción lo llevó a tener que ofrecer disculpas tras el pitazo final, aunque tampoco escondió su disconformidad por la decisión del juez principal. “Quisiera pedir disculpas a la afición, al sevillismo, a mi familia, a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento, por mi reacción post ser expulsado. No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con mi manera post expulsión, vergonzoso, pero era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien, y al estar bien no hice nada. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué”, lanzó.

    En la mencionada conferencia de prensa, el argentino ahondó en el caos que montó sobre la cancha. "Debe ser que molesta que hable abiertamente. Tienen micrófonos, el cuarto y el línea no sabía por qué me expulsaron, pero nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos”, añadió.

    Matías Almeyda explica su expulsión en el partido entre Sevilla y Alavés. Foto referencial.

    El análisis de Almeyda

    En términos futbolísticos, Almeyda aprovechó de repasar el trámite de la igualdad de los nervionenses ante los babazorros. De acuerdo a su diagnóstico, la tempranera expulsión de Juanlu alteró la mitad de la cancha que también integraba Gabriel Suazo. "Se modifica todo el plan, muy rápida la expulsión. Lamentablemente bien expulsado. El partido tomó otro rumbo y el orden fue fundamental, por momentos lo teníamos, y los chicos hicieron un gran partido, con una afición que les alentó. Me quedo con ese punto jugando tanto tiempo con uno menos. Un partido entero", comentó.

    Por último, el estratega abordó los recientes resultados que tienen al Sevilla complicado con la zona del descenso. “Veo un grupo que entrega, quiere, intenta, que se deja el alma. Hay momentos que no salen las cosas como uno pretende, pero la intención y las ganas están, y es fundamental en el fútbol y en la vida. Hay compromiso y unión. Son importantes estos puntos. Los últimos dos partidos no pudimos ganarlos, pero si ves los finales de los dos dejan el mensaje de que no nos rendimos. Ni con diez nos rendimos. Eso va a hacer que, si aguantamos esa parte de organización, orden, sacrificio, entrega y unión, va a terminar bien”, cerró.

