    El Deportivo

    El fuerte cruce del árbitro con Marcelo Gallardo tras expulsarlo: “Mala persona tú que hiciste echar a Demichelis”

    El técnico de los Millonarios fue a increpar al árbitro al cierre del primer tiempo. River Plate cayó 1-0 frente a Argentinos Juniors.

    Por 
    Diego Donoso
    El entrenador de RIver Plate fue expulsado ante Argentinos Juniors. Por: NICOLAS ABOAF

    River Plate ha sido criticado, ya que viene de empatar con Rosario Central, caer por 4-1 contra Tigres y ser derrotado por la cuenta mínima por Argentinos Juniors. El mal pasar ha puesto en máxima tensión a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

    En el estadio Diego Armando Maradona, los Millonarios perdieron contra el equipo de Brayan Cortés. El gol se generó luego de un mal rechazo de Lucas Martínez Quarta, el que aprovechó Emiliano Viveros para asistir a Hernán López (35′).

    Tras la anotación, Gallardo reclamó una supuesta falta sobre un jugador de River que ocurrió cerca del banco de suplentes. El estratega aplaudió de forma irónica para mostrar su descontento con la decisión.

    El juez, Andrés Merlos, no dudó en expulsar al exfutbolista, a quien le respondió: “A mí no me aplaudes. Ándate”. El Muñeco dejó la cancha a pocos minutos de terminar el primer tiempo. Sin embargo, la situación no quedó ahí, el DT fue a buscar a Merlos en el entre tiempo.

    El tenso cruce entre Gallardo y Merlos

    Gallardo esperó al árbitro en el túnel hacia los camarines, pero no obtuvo respuesta. La molestia del estratega escaló y gritó: “Eres un pésimo árbitro y también una mala persona“.

    El técnico tuvo una tensa discusión con el árbitro del partido. Por: Fotobaires

    Entre los gritos intervino seguridad para calmar la situación. Pero, entre el tumulto, el juez Merlos contestó. "Mala persona eres tú que hiciste echar a Demichelis“, lanzó el encargo de dirigir el encuentro.

    La respuesta provocó más al exentrenador de Al-Ittihad que invitó a salir a pelear al juez, quien aceptó. La pelea no escaló gracias a la intervención de la seguridad del estadio, pero la tensión alcanzó lo suficiente como para que el Muñeco dijera “te voy a cagar trompadas”.

    Se inició el segundo tiempo y River no pudo dar vuelta el resultado ante Argentinos. Uno que lo hace caer en la tabla de la zona B, donde son quintos con siete unidades. La paciencia con el equipo de Gallardo y Paulo Díaz es cada vez menos, el juego no convence a los hinchas y los números no acompañan.

    Marcelo GallardoRiver PLateArgentinos JuniorsLiga argentinaPaulo DíazBrayan Cortés

