    ¿Era falta? El polémico penal con el que Fernando Zampedri descontó para la UC ante Cobresal

    El Toro marcó su tercer tanto en el torneo en el día de su cumpleaños 38. La anotación llegó gracias a una dudosa infracción que significó la pena máxima.

    Julián Concha
    Fernando Zampedri, de penal, descontó para la UC ante Cobresal. Foto: Photosport.

    Cobresal se imponía con tranquilidad en El Salvador gracias a dos verdaderos golazos. Agustín Nadruz, de larga distancia, y Bryan Carvallo, de chilena, habían adelantado al conjunto minero. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo se desató la polémica por un penal para la UC.

    Diego Corral ingresó al área, enganchó y cayó tras un duelo con José Tiznado. Los futbolistas cruzados reclamaron eufóricamente una presunta falta, pero la acción continuó.

    Luego de que se parara el juego, el árbitro José Cabero recibió el llamado del VAR. Tras revisar la jugada, el juez apreció un pequeño contacto del capitán minero con el joven atacante estudiantil. El réferi consideró que era suficiente para señalar la pena máxima ante los reclamos del cuadro local.

    Fernando Zampedri, como de costumbre, se hizo cargo y no falló. Con un ajustado remate cruzado, marcó. El portero Alejandro Santander adivinó el lado, pero no fue suficiente debido a la potencia y altura del tiro.

    De esta forma, el Toro celebró con un gol en el día de su cumpleaños 38. Así, anotó su tercer tanto en tres fechas de la Liga de Primera. Después, anotaría el cuarto, para erigirse como el goleador del torneo en solitario.

    Revisa el polémico penal para la UC

