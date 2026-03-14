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    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico

    En el inicio de la séptima fecha de la Liga de Primera, los penquistas cayeron por 3-0 en el Bicentenario de La Florida. Los audinos encarrilaron el triunfo en el primer tiempo. El DT que consiguió el ascenso con los lilas anunció su salida.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El retorno a Primera División de Deportes Concepción despertó un gran interés, por el resurgir del fútbol en la Región del Biobío con uno de sus elencos más populares. Han pasado siete jornadas del Campeonato Nacional y la experiencia de los lilas no ha sido particularmente virtuosa. Esta noche, cayeron por 3-0 con Audax Italiano, en el Bicentenario de La Florida, y se hunden en el fondo de la tabla.

    Los audinos encarrilaron el triunfo en el primer tiempo, donde fueron totalmente superiores a los penquistas. En los 3 minutos, el local abrió la cuenta con tanto de Enzo Ferrario, mediante un cabezazo conectando un tiro libre cerca del área.

    En 10′, Audax ya estaba 2-0 arriba. El gol fue del argentino Giovani Chiaverano, quien remató con el arco libre, luego de que Paolo Guajardo no empalmara bien un centro de Esteban Matus. Los dos laterales-volantes del cuadro de colonia participaron de la anotación. Si el panorama ya era complicado para el Conce, sumó la baja de Mario Sandoval, quien debió ser reemplazado tempranamente por lesión. Entró Nelson Sepúlveda.

    En los 32′ sucedió el 3-0 de Franco Troyansky. El ariete transandino se fue libre en dirección a portería, tras un pase filtrado de Marcelo Ortiz, aprovechando lo mal parada que estaba la línea defensiva visitante. Sorprendente lo mal que defendió el cuadro sureño.

    Para la segunda mitad, Concepción intentó posicionarse en campo rival y estrechar diferencias. Sin embargo, careció de profundidad. Los intentos eran inservibles a la hora de meterse en el partido. En el tiempo añadido, Leonardo Valencia hizo el descuento. Sin embargo, el gol fue anulado tras revisión del VAR, por fuera de juego.

    Esta derrota significó la salida de Patricio Almendra, quien ya estaba siendo cuestionado por los resultados que ha obtenido el equipo en el torneo, considerando el potente plantel que conformó Concepción. En siete partidos de la Liga de Primera, el León de Collao está en el último lugar con apenas cuatro puntos de 21 posibles. Su único triunfo fue sobre Coquimbo Unido, en el norte, gracias a un penal anotado por Leonardo Valencia. Tras el encuentro, el DT anunció que deja el cargo.

    “Quiero darle las gracias a la directiva, al club, al dueño, a la gente que confió en mí para volver al club después de tanto tiempo. Me voy con sensaciones encontradas, el año pasado fue muy bueno, fue un año muy feliz, logramos objetivos que eran importantes para el club, ascendimos y hoy estamos en Primera División”, declaró Almendra.

    Próximamente se viene el arranque de la nueva Copa de la Liga, donde los lilas debutarán este 21 de marzo, contra Huachipato, en Talcahuano. Su primer juego como local en esta competencia será el 24 de marzo, ante Colo Colo.

    Por su parte, el Audax de Gustavo Lema alcanza los 10 puntos, igualando a Universidad Católica en la tabla de posiciones. Los cruzados juegan mañana ante Everton, en el Claro Arena. Los verdes pondrán atención al próximo jueves, por el sorteo de la Copa Sudamericana.

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