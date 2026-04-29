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    El Deportivo

    “No está enfocado”: la caída de Byron Castillo, el viejo conocido con el que la UC se encuentra en la Libertadores

    El elenco ecuatoriano muestra un irregular juego que lo tiene en el fondo de la fase de grupos de la competencia. El argentino Darío Benedetto es la principal amenaza. El duelo se jugará este miércoles, a las 20 horas, en Guayaquil.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @BarcelonaSC / X.

    Universidad Católica de Daniel Garnero se alista para un nuevo desafío en la Copa Libertadores. El elenco cruzado debe viajar hasta Ecuador para medirse contra Barcelona SC por la tercera fecha de la fase de grupo, a partir de las 20 horas.

    El conjunto de la precordillera espera poder conseguir los tres puntos contra uno cuadro que no ha podido sumar hasta ahora, tras caer en sus duelos contra Cruzeiro (1-0) y Boca Juniors (3-0). Los cruzados, en tanto, se ilusionan con la opción de seguir escalando tras dar la sorpresa y vencer a Cruzeiro, en Belo Horizonte.

    El mal momento deportivo responde, en parte, a la actuación que han tenido los integrantes del plantel. Entre ellos destaca el nombre de Byron Castillo, quien tras ser sancionado por su presencia en las Eliminatorias, por la denuncia de la Roja, y que le costó a Ecuador comenzar el proceso hacia Norteamérica 2026 con tres puntos menos, no ha podido retomar el nivel personal.

    El lateral derecho se ha quedado en el banco de suplentes en los últimos dos partidos de la liga ecuatoriana por decisión técnica, sumando solo 376 minutos en la temporada en nueve partidos.

    No es una amenaza. Byron ha perdido titularidad, no juega mucho ni en el torneo local ni en la Copa. Su rendimiento no ha sido nada bueno. No está enfocado. Católica debería preocuparse por el mediocampo que tiene Barcelona”, señaló el exfutbolista ecuatoriano Eduardo Hurtado en diálogo con Redgol.

    El contraste lo ofrece Darío Benedetto, quien asoma como la principal amenaza del ataque del club ecuatoriano. El argentino de 35 años ha ido de a poco consolidándose en la zona ofensiva, arrastrando un buen presente.

    En los 16 encuentros que ha estado en la cancha, se ha inscrito con cinco goles y ha entregado una asistencia. Sin embargo, este poder ofensivo no lo ha podido demostrar en la Copa Libertadores, donde aún no registra su nombre en las estadísticas.

    Lo que está claro, es que llega con la confianza necesaria: En los últimos tres partidos por la competencia local ha anotado dos goles, siendo el último tanto el del empate 1-1 contra Orense.

    “Jhonny Quiñónez ha subido mucho su nivel, junto a Darío Benedetto que en un principio fue resistido, pero la hinchada ahora lo quiere mucho y es el goleador de Barcelona y el último partido volvió a marcar. Entonces, anda muy clarito en el tema de anotar”, destacó el Tanque Hurtado.

    De hecho, el propio jugador reconoció que está pasando por un gran momento. “Me iba a retirar hasta hace poco, pero me dieron ganas de seguir jugando. Estoy pasando un momento muy feliz en mi carrera y en mi vida, disfrutando mis últimos años. Cuando no me salían las cosas me frustraba, hoy puedo decir que encontré mi lugar”, apuntó Benedetto en conversación con TYC Sports hace algunos días.

    Un cambio con el que además deja atrás una serie de polémicas en especial en su paso por Boca Juniors, donde destacaron hechos entre los que destacaron golpes en el vestuario, insultos a la dirigencia captados en cámara, pelea por los premios y gestos al arbitraje entre otros.

    Bajo la dirección de César Farías

    A cargo del Barcelona ecuatoriano está César Farías. El técnico también destaca por tener una personalidad fuerte a la hora de enfrentar los partidos, actitud que en un momento lo llevó a ser apodado como el Mourinho venezolano.

    “Trabajo con pasión, con dedicación y, obviamente, con mucha rebeldía. El fútbol necesita rebeldía. El fútbol no es una ciencia y menos exacta. También hay muchos patrones fijos, dependiendo de las regiones, dependiendo de los países”, fue su forma de definirse en una entrevista con Primicias.

    “El deporte también te va moldeando porque una cosa es ser malcriado y otra es tener carácter. Una cosa es ser fanfarrón, arrogante o abusivo y otra es tener carácter en las dificultades. A mí, por lo menos, nunca me gustaron los abusos y creo que parte de mis problemas han sido esos, que no me gustan los irrespetos”, añadió más adelante.

    “Para la mirada de algunos, puedo ser un tipo difícil, recio, pero nunca he tenido un problema en la calle porque le haya faltado el respeto a una persona. Pero si me buscan, como cualquier ser humano, me defiendo. Por ejemplo, yo tengo perros Golden Retriever. Cuando andan juntos, se defienden como manada y nos defienden a nosotros. Unos perros tan apacibles son la mascota ideal, pero en el momento en el que se sienten en dificultad, atacados, reaccionan en defensa propia. Entonces, la defensa propia existe. Y obviamente no me van a hacer caer con tonterías porque sé los límites que hay y sé los reglamentos”, aseguró.

    El partido entre Barcelona SC y Universidad Católica está programado para este miércoles 29 de abril a partir de las 20 horas de Chile. La formación probable de los cruzados es con Vicente Bernedo, en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena, en la defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas, en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani, en la delantera.

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