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    “Estaba sobre la línea”: en Argentina abordan el penal que Audax pidió que se repitiera ante Barracas Central

    Juan Espínola contuvo el remate de Rodrigo Cabral que pudo significar el empate parcial. El gol de la igualdad definitiva llegó en el quinto minuto de adición.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Audax Italiano se trajo un importante punto desde Argentina tras igualar 1-1 contra Barracas Central por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

    El elenco audino debió esperar más de la cuenta para obtener el empate. Una de las grandes posibilidades que tuvo para hacerlo llegó a través de un lanzamiento penal que fue contenido por el portero Juan Espínola, ante los reclamos de que se había adelantado, por lo que exigían la repetición de la pena máxima.

    Sin embargo, el VAR acabó determinando que el guardameta cumplió con lo establecido en el reglamento.

    Así lo dio a conocer la prensa argentina. Infobae consignó que “en el complemento el conjunto chileno tuvo la gran chance del empate mediante un penal que Rodrigo Cabral que fue desviado por Juan Espínola. La jugada fue revisada por un supuesto adelantamiento del arquero local, pero se confirmó que estaba parado sobre la línea”.

    A pesar de esto, “en la última jugada del encuentro, los trasandinos consiguieron el empate con un golazo de Favian Loyola, quien encaró por la derecha y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo superior derecho”.

    TYC Sports, a su vez, compartió que “Barracas Central igualó por 1-1 ante Audax Italiano y sumó el tercer empate en igual cantidad de presentaciones. El Guapo lo ganaba en el cierre del primer tiempo por un tanto de Rodrigo Bogarín, en el complemento el arquero Juan Espínola le atajó un penal a Rodrigo Cabral y cuando el encuentro en la cancha de Banfield se terminaba la visita rescató un punto con un golazo de Favian Loyola”.

    El Gráfico, en tanto, destacó que “en el último minuto, a Barracas se le escapó el primer triunfo internacional de su historia”.

    El arquero del equipo argentino se había lucido a los 74′ al taparle un penal a Rodrigo Cabral cuando Barracas aún estaba en ventaja”, informaron más adelante.

    Sin embargo, en el quinto minuto de adición Favian Loyola se perfiló para su zurda y sacó un remate al ángulo que dejó estático a Juan Espínola”, ampliaron.

    Por último, Olé compartió: “cuánto se lamentará todo Barracas el final. Estaba camino a ser de esos partidos que quedan en las páginas más destacadas del libro histórico. Porque lo ganaba y lograba su primer triunfo internacional. Porque hasta podía quedar como líder momentáneo de un grupo bravo en la Sudamericana. Y porque parecía que lo más duro lo había pasado con el penal que tapó su arquero Espínola. Pero cuando se habla de que el fútbol son detalles, también involucra el estar atento los 90 minutos. El Guapo no lo estuvo y Audax Italiano se lo empató con un gol a los ¡94’!”.

    “Lo sufrió Barracas. Audax le manejó la pelota casi todo el partido, juntando mucha gente en la mitad de la cancha y generando buenas triangulaciones. Pero si bien los chilenos mantuvieron la posesión, no fueron peligrosos en ataque”, continuaron.

    “Y cuando el guiño del destino parecía ser el penal que Espínola le tapó a Rodrigo Cabral (luego de que el árbitro Ortega fuera a ver al VAR una infracción del propio arquero sobre Marcelo Ortiz), además de un cabezazo a quemarropa que le sacó al recién ingresado Sandoval a poco del final, todo el esfuerzo se fue en tiempo de descuento. A los 94’ del complemento, Favian Loyola metió un zurdazo bárbaro de afuera del área, al cual Espínola no logró llegar, y selló el 1-1 final”, cerraron.

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