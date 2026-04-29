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    Enel Chile aumenta su Ebitda 16% mientras ganancias disminuyen 7% durante el primer trimestre por más gasto financiero

    El Ebitda del segmento de generación de la compañía creció 22%, mientras que el área de la distribución y redes cayó 18%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    (Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Enel Chile, filial de la italiana Enel, presentó ganancias por US$ 162 millones durante el primer trimestre del año, aumentado 7% frente el mismo periodo anual pasado cuando reportaron utilidades que llegaron a US$ 175 millones.

    En tanto, el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la eléctrica totalizó US$ 423 millones a marzo de 2026.

    El ejercicio se compara positivamente frente a los US$ 365 millones a marzo del año anterior, representando un crecimiento de 16%, explicado “por una mejora del margen del negocio de generación”, según explicó la compañía.

    “En el área de distribución, se destaca el aumento del 1,1% en nuevas conexiones, alcanzando más de 2,2 millones de clientes, principalmente en el segmento residencial. También, se logró instalar un 30% más de equipos de telecontrol que en marzo de 2025, lo que representa un avance significativo hacia la digitalización y la mejora en la calidad del servicio”, sostuvo Enel.

    Los ingresos de la compañía tuvieron un incremento de 9%, pasando de US$ 1.102 millones en el primer cuarto del año anterior, a US$ 1.198 millones a marzo de 2026.

    Segmentos

    En el segmento de la generación, la energía neta de la compañía bajó 2% llegando a 5.446 GWh durante el primer trimestre. Aquello se debió a “un menor despacho hidroeléctrico, el cual fue compensado en gran medida por una mayor producción solar y de ciclos combinados”.

    Por el lado de las ventas físicas de energía, estas cayeron 2% frente al mismo periodo del 2025, alcanzando 7.878 GWh. La firma dijo que esto fue debido a menores ventas a clientes libres.

    “Como consecuencia de los factores descritos, el Ebitda del segmento de generación se incrementó un 22% respecto a marzo de 2025 al registrar un valor total de US$ 386 millones a marzo de 2026″, sostuvo la compañía en su análisis razonado reportado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Por el lado de la distribución y redes, las ventas físicas totalizaron 3.653 GWh a marzo de 2026, presentando una variación estable de 0,2%.

    El número de clientes, en tanto, aumentó 1% a marzo de este año, reportando un total de 2.194.139 usuarios finales, particularmente en el segmento residencial.

    Es así como el Ebitda de este segmento llegó a US$ 41 millones a marzo de este año, una caída de 18% frente al mismo periodo del 2025, cuando alcanzaron US$ 50 millones.

    Más sobre:Enel ChileResultados financierosPrimer trimestre 2026

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