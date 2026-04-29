Rául Soto (PPD) y megaproyecto de Kast: “Esta es una reforma que va contraria al sentido común”

Raúl Soto, diputado y jefe de bancada del PPD, abordó esta jornada el proyecto de megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast, apuntando a los errores en los que ha caído el gobierno, y señalando a su vez que así como está presentada la iniciativa, no podrían votarla a favor.

Consultado por Radio Agricultura acerca de cómo ve y cómo proyecta el PPD la votación, Soto fue claro en apuntar a que desde el partido van a tener siempre “una predisposición constructiva, propositiva y dialogante”, y que “no le vamos a cerrar nunca la puerta al diálogo”.

“Ahora, las posibilidades de que ese diálogo se traduzca en acuerdo dependen no solamente de una de las partes, sino que sobre todo de quien tiene la iniciativa, que en este caso es el Ejecutivo, y la actitud también y los caminos que decidan ir tomando”, señaló.

En este momento, apuntó, “evidentemente” hay preocupación por las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno, “que a mi entender son errores tras errores”.

“Creo que el primer gran error que se comete es la debilitación o eliminación del MEPCO y el traspaso de los precios de los combustibles al consumidor final, que terminó pegando muy fuerte a la clase media de los sectores vulnerables”, sostuvo. “Por más que se intenten implementar medidas de mitigación, creo que a la larga van a terminar costando más caras al fisco que lo que hubiese costado mantener el MEPCO tal cual lo conocíamos.

Ahí, indicó, "hay un error de características políticas, de características técnicas y económicas, que evidentemente es grave, que yo creo que va a pesar al Gobierno, no solamente en este comienzo, en estos primeros meses, sino que a lo largo de los años".

Sumado a esto, en paralelo a esa decisión, se decide ingresar a esta mega reforma, la cual tiene una “incoherencia muy profunda”, ya que " a l a g e nt e no le hac e s e nt i do qu e por un l ado s e le e sté traspasando todos l os costos y por el otro s e le e sté e ntr e gando un b e n e f i c i o o una r e baja tr i butar i a a l a gran e mpr e sa “.

En cuanto al acuerdo que llegó el PDG para la votación, el diputado manifestó que a su parecer “Franco París se vendió muy rápido y muy barato”

“Creo que es un error que Franco Parisi dilapide su capital político en una mala reforma y en un tema tan impopular y tan contrario a los intereses de la clase media y los sectores vulnerables como este”, sostuvo.

En este sentido, Soto apuntó que rechazarán la iniciativa.

“Creo que esta reforma va en una dirección contraria al sentido común y no podríamos apoyarla en los términos en los cuales está planteado. Súmele usted eso, que el escenario de estrechez fiscal que tiene el país hace que sea absolutamente inviable que el fisco esté hoy día regalando 4 mil millones de dólares sobre la base de una rebaja tributaria a la gran empresa sin garantizar compensaciones. Y cuando el FMI, cuando todos los economistas serios de izquierda y de derecha le están diciendo al gobierno que cuando se reduce los ingresos fiscales tienen que compensarlos por otro lado", sentenció.

En esta línea, el diputado indicó que desde su bancada “siempre va a haber espacio” para el diálogo.

“Si la reforma se aprueba, no va a ser con nuestros votos. Pero si pasa la idea de legislar, nosotros vamos a dialogar en particular cada una de las medidas y en algunas de ellas va a haber espacio para acuerdo, en otras no. (...) Pero eso no significa que tengamos que obligadamente estar haciendo acuerdos en todo”.