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    Chile Vamos opta por la cautela: estudiará mérito de acusaciones que evalúan republicanos contra Grau y Montes

    El Partido Republicano hizo pública su apertura a presentar libelos contra los exministros de Gabriel Boric. Sin embargo, la inclinación por concretar los escritos no es la misma en todo el oficialismo. "(Tenemos) que ponernos de acuerdo con las bancadas oficialistas para ver si están los votos", sostuvo la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Nicolás Grau y Carlos Montes revelan dato de deuda a constructoras

    No han dejado de revisar antecedentes. Los diputados del Partido Republicano han aprovechado la semana distrital para estudiar la posible presentación de dos acusaciones constitucionales, contra los exministros Nicolás Grau (Frente Amplio) y Carlos Montes (Partido Socialista).

    Para aprobar una acusación constitucional -en el caso de la Cámara de Diputados-, se necesita que una mayoría simple de los parlamentarios presentes en la sala la respalde. En ese entendido, para republicanos, en caso de que decidan presentar los libelos, es relevante que todo el oficialismo -y otras fuerzas- se cuadren con ellos.

    Sin embargo, desde ya se advierte que en el resto de la alianza el entusiasmo por presentar las acusaciones no es el mismo.

    La jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, dijo que “lo primero que hay que analizar son los elementos que darían paso a una infracción constitucional, más allá de la evidente mala administración y gestión de los recursos públicos. En segundo lugar, ponernos de acuerdo con las bancadas oficialistas para ver si están los votos para poder contar el respaldo necesario y ganar esta acción en la sala”.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    De todas formas, en la bancada hay algunos proclives a presentar una AC. “Llevamos ya varios días junto al equipo jurídico analizando la viabilidad política y técnica de una eventual acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes. Esto no surge de un hecho aislado, sino de un trabajo sostenido desde el megaincendio del año 2024 en la región de Valparaíso, donde comenzamos a denunciar una serie de faltas en la gestión habitacional”, sostuvo el diputado Hotuiti Teao (IND.-UDI).

    Por su parte, el jefe de bancada de los diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, dijo: “Le hemos pedido a nuestro equipo jurídico, liderado por Pablo Celedón, que revise el informe de Contraloría y otros elementos, de manera de poder tomar una decisión a la vuelta de la semana distrital, con todos los antecedentes sobre la mesa”.

    Los republicanos están a la espera del mismo informe de Contraloría para tomar una decisión sobre si presentar o no la acusación contra Montes. El extitular de Vivienda es cuestionado por eventuales compras de terrenos con sobreprecio para damnificados del megaincendio de Valparaíso.

    El diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, sostuvo: “Con nosotros nadie ha hablado de las eventuales AC. No conocemos los antecedentes que la justifican. Por lo tanto, no estamos en condiciones de pronunciarnos”.

    En conversación con La Tercera, y consultado sobre la disposición del resto del oficialismo para apoyar los libelos, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, afirmó que “estamos en una etapa preliminar todavía. No hemos explorado otros espacios y estamos viendo cómo se arma el cuadro completo. Una vez que avancemos un poco más, que yo creo que va a ser a fines de esta semana o durante la otra, vamos a tener conversaciones con otros parlamentarios del oficialismo y otros sectores políticos, que por responsabilidad, en caso de que esto prospere, se podrían abrir a apoyar”.

    Benjamín Moreno. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En Demócratas -movimiento político que forma parte del gobierno- discrepan de republicanos. En el partido sugieren que no creen que presentar una acusación ahora sirva de mucho.

    Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Hans Marowski declaró que “vamos a estudiar primero los antecedentes. Creemos que hay mucho que explicar e investigar en Vivienda”.

    En el caso de Grau, el parlamentario libertario sostuvo que “yo estoy por investigar primero y, si hay antecedentes suficientes, usar los instrumentos que nos entrega la Constitución para hacer valer las responsabilidades políticas a quien corresponda”.

    Más sobre:PolíticaPartido RepublicanoChile VamosCarlos MontesNicolás GrauLa MonedaPresidente KastGabriel Boric

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