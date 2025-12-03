VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    A cuatro meses de la elección interna, en la colectividad se ha comenzado a hablar de la sucesión de Jaime Quintana. Un nombre que se menciona es el del expresidente de la Cámara. Más fuertemente después del fracaso electoral del actual timonel y los demás integrantes de la mesa que postularon al Congreso.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En paralelo a la carrera por llegar a La Moneda, el Partido Por la Democracia (PPD) vive una contienda propia. En su caso, para determinar quiénes sucederán a la mesa de Jaime Quintana, el actual timonel de la tienda.

    El PPD tiene programadas elecciones internas en abril de 2026. Desde ya, algunos dirigentes reconocen que hay nombres que se han puesto sobre la mesa en esa conversación. Uno de ellos es del recién reelecto diputado Raúl Soto, de 38 años, quien consiguió la primera mayoría en el distrito 15 (Rancagua, Rengo, Machalí) el pasado 16 de noviembre.

    El nombre del exmilitante democratacristiano es empujado, en particular, por los parlamentarios -militantes e independientes- de la colectividad, pues ven que él sí podría tender un puente entre las bancadas y la directiva. Algo que, creen algunos diputados, Quintana fue incapaz de hacer.

    Soto es muy bueno”, afirma la diputada Helia Molina, militante PPD. Ella, sin embargo, también ve como opciones a Sergio Bitar y a Víctor Barrueto.

    29 OCTUBRE 2025 RETRATO A LA DIPUTADA HELIA MOLINA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por su parte, el diputado independiente Héctor Ulloa, quien recientemente fue reelecto, dijo que “estamos aún viendo qué sucede con el partido, con su renovación eventual de directiva en abril próximo. Ese proceso nos interesa no como espectadores, aun cuando la mayoría somos independientes, y sería ideal poder incidir en el rumbo que debería tomar el partido post segunda vuelta".

    En esa línea, Ulloa reconoció que “sin duda” Soto es un nombre, aunque puntualizó que también hay más.

    El PPD requiere un nuevo presidente que sea parlamentario. Los senadores Loreto Carvajal, Pedro Araya y el diputado Raúl Soto son los candidatos naturales que generan unidad interna”, propone el exdiputado Marco Antonio Núñez, de la comisión política PPD.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Soto también es promovido por quienes son críticos del liderazgo del actual timonel. La conversación sobre la presidencia del PPD, de hecho, tomó fuerza luego de la elección parlamentaria del 16 de noviembre. Especialmente, porque los cuatro integrantes de la mesa que postularon al Congreso -Quintana, José Toro, Cristóbal Barra y Gonzalo Prieto- fracasaron. Que ninguno de los cuatro haya tenido éxito provocó que en la colectividad se comience a buscar nuevos liderazgos.

    Quienes promueven a Soto, además, destacan que, en el caso de que sean oposición en el próximo período, la política para el sector se va a jugar en el Parlamento. En ese entendido, sugieren, él sería bueno para coordinar el trabajo de bancada.

    Además, ven como algo positivo que él no sería obsecuente con el Frente Amplio, la colectividad de izquierda con la bancada más grande en la Cámara. Prueba de eso, creen, es que evidenció ser crítico del gobierno del Presidente Gabriel Boric en varios momentos de la presente administración.

    El diputado se ha caracterizado por adoptar un tono que ha logrado incomodar a La Moneda y al Frente Amplio. “El gobierno y el Presidente de los indultos y de las pensiones de gracia, en medio de una crisis de seguridad, deben quedar definitivamente atrás”, advirtió, en entrevista con este medio, el año pasado.

    En el oficialismo recuerdan, por ejemplo, que fue una de las voces más críticas del manejo del caso Monsalve por parte del gobierno, por no haberle solicitado la renuncia inmediatamente al hoy exsubsecretario tras conocer la denuncia por violación en su contra.

    De momento, Soto ha marcado distancia con la idea de postular. Él ha manifestado a quienes lo promueven que lo primero debe ser trabajar en el proyecto político del partido y que aún no es momento de hablar de nombres.

    Sin embargo, quienes quieren que él sea el sucesor de Quintana son de la idea de que, si él aspira a presidir el PPD, debe comenzar a moverse desde ya. En particular porque el exsenador Guido Girardi ya comenzó a buscar nombres para intentar instalar una mesa de consenso.

    Quienes han sabido de ese esfuerzo mencionan a Nicolás Navarrete y Sebastián Vergara como los nombres promovidos por Girardi.

