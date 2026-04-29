Continuidad de ajuares: subsecretario de la Niñez asegura que ajuste presupuestario “no va a afectar beneficios directos”
La autoridad aseguró que se trata de una adecuación del gasto en función de la demanda, garantizando la continuidad de entrega de los artículos a recién nacidos y de los diagnósticos clínicos.
El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, descartó que el ajuste presupuestario en la entidad afecte beneficios directos como los ajuares a recién nacidos que se entregan en los hospitales públicos desde septiembre de 2009.
“Quiero agradecer la preocupación que ha habido en torno al presupuesto de Niñez, sin embargo, también transmitirles que esto no va a afectar beneficios directos. En el caso de los ajuares tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad y en el caso de los diagnósticos clínicos ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual”, afirmó Sánchez en un video que publicó la Subsecretaría de la Niñez en Instagram.
Esto, ante el decreto de Hacienda que concreta el recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social.
Sánchez puntualizó que lo que se busca concretar es “un ajuste al presupuesto según la demanda” y que “en consecuencia ningún niño va a dejar de recibir estos beneficios”.
La autoridad realizó una publicación en X, además, en la que replicó esta explicación y dio a conocer una gráfico sobre los gastos.
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