VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El volante albo se retractó luego de asegurar que la UC "es la institución más grande del país". También realizó una autocrítica por el pésimo año del Cacique.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Esteban Pavez rompe el silencio tras sus polémicas declaraciones. El excapitán de Colo Colo se refirió a sus controversiales dichos, en los que elogió a Universidad Católica y aseguró que es “la institución más grande del país”.

    Sus palabras no solo desataron una serie de críticas, sino que también terminaron por sentenciar su estadía en el Cacique. El volante, que ya había perdido terreno en lo futbolístico e incluso había dejado la capitanía, terminó por ser borrado de las nóminas de Fernando Ortiz.

    “La verdad, tengo muchas cosas que decir, pero hoy día no, no me voy a referir a lo a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa. A lo único que me va referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, comenzó señalando tras la dura derrota de Colo Colo ante Audax Italiano, que dejó a los albos fuera de la Copa Sudamericana.

    Pavez también realizó una autocrítica por la desastrosa temporada del Cacique y le envió un mensaje a los hinchas albos. “Lo que quería decir es que le pido disculpa a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda“, dijo.

    “La verdad que que eso, yo, como como capitán, le pido disculpas a la gente, la gente también se puso increíble, creo que no merecían lo que lo que hicimos este año, todo normal, y solamente eso, le pido, con pedirle disculpas a la gente. Gracias por el apoyo de siempre", sentenció.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraColo ColoEsteban PavezAudax ItalianoUniversidad Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    2.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    5.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú
    Chile

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio
    Mundo

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile