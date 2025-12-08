Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

Esteban Pavez rompe el silencio tras sus polémicas declaraciones. El excapitán de Colo Colo se refirió a sus controversiales dichos, en los que elogió a Universidad Católica y aseguró que es “la institución más grande del país”.

Sus palabras no solo desataron una serie de críticas, sino que también terminaron por sentenciar su estadía en el Cacique. El volante, que ya había perdido terreno en lo futbolístico e incluso había dejado la capitanía, terminó por ser borrado de las nóminas de Fernando Ortiz.

“La verdad, tengo muchas cosas que decir, pero hoy día no, no me voy a referir a lo a todo lo que tengo que decir, porque ustedes la vez pasada sacaron todo de contexto, creo que ninguno de ustedes vio la entrevista completa. A lo único que me va referir, que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, comenzó señalando tras la dura derrota de Colo Colo ante Audax Italiano, que dejó a los albos fuera de la Copa Sudamericana.

Pavez también realizó una autocrítica por la desastrosa temporada del Cacique y le envió un mensaje a los hinchas albos. “Lo que quería decir es que le pido disculpa a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda“, dijo.

“La verdad que que eso, yo, como como capitán, le pido disculpas a la gente, la gente también se puso increíble, creo que no merecían lo que lo que hicimos este año, todo normal, y solamente eso, le pido, con pedirle disculpas a la gente. Gracias por el apoyo de siempre", sentenció.