    Política

    En medio de cuestionamientos: Jouannet aparece en bilateral de Seguridad y PDG llama a retroceder en su nombramiento

    El futuro subsecretario de Seguridad acompañó a la próxima jefa de la cartera para sostener la reunión de traspaso. Su arribo fue visto como un respaldo de Kast a su nombramiento, pese a las críticas de algunos en la derecha como libertarios y PDG que apuntaron a evaluar su llegada a la subsecretaría.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Cristóbal Fuentes
    Valparaiso, 22 de noviembre de 2022. El diputado Andres Jouannet participa de la comision de Defensa de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Hasta las dependencias del Ministerio de Seguridad, llegó este lunes cerca de las 11 de la mañana la futura ministra de la cartera Trinidad Steinert, junto a sus dos subsecretarios Ana Victoria Quintana y el hoy diputado Andrés Jouannet, para sostener su reunión de traspaso con el ministro Luis Cordero.

    La presencia del actual parlamentario y futuro subsecretario de Seguridad no pasó inadvertida. Si bien, desde que fueron anunciadas, gran parte de los próximos ministros de José Antonio Kast ha llegado a esas reuniones junto a sus autoridades de segunda línea, el líder de Amarillos había evitado aparecer públicamente en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con algunos empresarios imputados en el caso Tragamonedas, a través de sociedades que conformaron en el pasado y que hoy se encuentran inactivas.

    Así, su arribo al edificio ubicado en Teatinos 220 fue visto en el sector como el primer espaldarazo de Kast para que asuma el cargo el próximo 11 de marzo.

    Lo cierto es que el tema abrió uno de los primeros flancos a la Oficina del Presidente Electo (OPE), desatando algunas críticas en la derecha, sobre todo entre los libertarios y el PDG, donde llamaron a retroceder en el nombramiento.

    Valparaiso, 6 de mayo 2024 Punto de prensa del diputado Andres Jouannet Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Sin embargo, no fue hasta este lunes en que la OPE decidieron referise al tema. Primero lo hizo el futuro ministro de la Segpres, José García (RN), quien si bien afirmó que es una evaluación que tiene que hacer Kast, aseguró que conoce hace años a Jouannet y que “verdaderamente es una persona que no se involucraría en las cosas que se ha comentado”.

    Su par de Interior, Claudio Alvarado (UDI), en tanto, se limitó a decir que “el subsecretario Jouannet va a acompañar hoy día a la ministra Steinert en la bilateral y, por lo tanto, no hay nada más que agregar”.

    Para el caso, la bajada de la OPE ha sido clara: los antecedentes se tuvieron en consideración previo a confirmar a Jouannet en el cargo, se conversaron con el diputado y él explicó que esos vínculos ya no se mantienen y fueron solamente oportunidades de negocios que surgieron en el momento.

    Lo cierto es que el tema inquieta incluso a algunos parlamentarios del Partido Republicano. Si bien, públicamente han evitado cuestionar su nombramiento, en privado sí reconocen que, considerando el diseño con el que se pensó el Ministerio de Seguridad, tener al subsecretario de la cartera cuestionado podría dificultar el trabajo en el Congreso en una de las reparticiones más importantes para la administración de Kast.

    Y es que, según fuentes de la OPE, una de las razones por las que el líder de Amarillos llega al cargo es para suplir la falta de redes políticas de Steinert y de la subsecretaria Quintana. Ambas exfiscales. El diagnóstico en el entorno de Kast es que necesitaban una figura que se manejara en el Congreso y, por lo mismo, el nombre de Jouannet apareció como uno de los favoritos.

    Santiago, 7 de febrero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, presenta a su equipo de subsecretarios y delegados regionales. Carlos Avendano/Aton Chile CARLOS AVENDANO/ATON CHILE

    Exintendente de La Araucanía y diputado desde 2022, fue uno de los parlamentarios que lideró el trabajo en la comisión de Seguridad, donde cultivó buenas relaciones con la derecha y sus pares republicanos. Además, como parlamentario y exautoridad de la zona ha hecho una de sus banderas el combate a la violencia en la Macrozona Sur, una de las prioridades del futuro gobierno.

    En ese contexto, en el entorno de Kast recalcan que no hay margen para que no asuma como subsecretario, pues ya se encuentra trabajando mano a mano con Steinert y afirman que su rol será clave en los primeros meses de gobierno.

    De hecho, hasta el cierre de esta edición se esperaba que Kast saliera a blindar su continuidad en una actividad en Puerto Varas. Tras la bilateral con Cordero, en tanto, también está programado que Steinert se refiera al tema.

    PDG: “Es preferible recular en un nombramiento cuestionable”

    Aunque en la mayor parte de la derecha -salvo el Partido Nacional Libertario- han sido cautos a la hora de referirse a Jouannet, desde el Partido De la Gente (PDG) han comenzado a hacer un llamado explícito a echar pie atrás en el nombramiento.

    El primero en encender las alertas en esa colectividad fue el diputado electo Javier Olivares. “El nombramiento (...) del diputado perdedor en La Araucanía, Andrés Jouannet, no hace más que minar las confianzas de quienes creemos que no son buenos los vínculos de ninguna autoridad con imputados en causas penales“, escribió en su cuenta de X.

    El periodista argumentó que sería complejo incluir en una cartera “con tal nivel de información clasificada e importancia estratégica para la seguridad nacional” a alguien como Jouannet. En ese sentido, afirmó que “es preferible recular en un nombramiento cuestionable que mantener un nombre que dividirá desde dentro, incluso antes de haber asumido”.

    La ofensiva del PDG es compleja para Kast, en consideración de que los votos de esa bancada -de 14 integrantes- son relevantes para sacar adelante la agenda del futuro gobierno.

    La opinión de Olivares no es aislada. Quien será el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, planteó que Kast “ha sido claro en exigir altos estándares de probidad y ética para las autoridades”. En ese entendido, sugirió, “mantener a Jouannet en Seguridad tensiona el propio estándar que él mismo ha fijado. En un área tan sensible como la seguridad pública, quienes ejerzan el cargo deben estar fuera de toda duda razonable“.

    Por su parte, Fabián Ossandón, también diputado electo, sostuvo que Kast “tiene la responsabilidad de conformar equipos que generen confianza desde el primer día”. En ese sentido, especificó que “en un cargo tan sensible como Seguridad, el estándar debe ser alto, con trayectoria clara, solidez técnica y credibilidad pública“.

    Ossandón advirtió que “este tipo de decisiones también marca el tono de la relación con el Congreso. Desde el PDG vamos a actuar con independencia y responsabilidad. Nuestra disposición al diálogo dependerá siempre de señales claras de transparencia, coherencia y compromiso real con la institucionalidad”.

    La también diputada electa Flor Contreras, por su parte, es de la idea de que, antes de asumir, Jouannet “debe transparentar completamente todo lo que hoy está en la palestra“, para que ”pueda ejercer el cargo con tranquilidad y credibilidad”.

    Además, Contreras aseveró que “la revisión que hizo el Presidente Kast sobre los antecedentes de su gabinete no fue lo suficientemente profunda, y eso hoy se convierte en un flanco para el gobierno”. “Toda autoridad designada debe llegar sin antecedentes que puedan transformarse en una salida anticipada. El país necesita autoridades que puedan ejercer y dar estabilidad, no nombramientos de corta duración”, concluyó.

    No todos en el PDG, en todo caso, son tan tajantes. La futura diputada Tamara Ramírez considera que “la democracia exige transparencia, pero también oportunidad para demostrar capacidad, rectificación y responsabilidad (...). Que una autoridad haya tenido dificultades previas no la inhabilita automáticamente, pero sí impone una exigencia mayor: debe ejercer su cargo con una transparencia reforzada (...)“.

    28-01-2026 TAMARA RAMIREZ PEDRO RODRIGUEZ
