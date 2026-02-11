Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

El pasado sábado el presidente electo José Antonio Kast presentó al equipo de 39 subsecretarios que lo acompañarán en su próximo gobierno. En ese listado figura el actual diputado por la Región de la Araucanía, Andrés Jouannet (Amarillos) como el elegido para asumir en la Subsecretaría de Seguridad Pública.

El nombre de Jouannet ha sido valorado por el rol y conocimiento que adquirió en la Cámara al integrar la Comisión de Seguridad, pero también por su vinculación con La Araucanía y por ser de un partido de centro. Sin embargo su fichaje por parte de kast ha generado ruido por algunos nexos que tiene a través de sus sociedades.

La más conocida -revelada en marzo del año pasado por Ciper- apunta a las redes de Jouannet con el empresario chino Bo Yang, más conocido por su nombre en español, Emilio Yang, con quien el parlamentario comparte dos sociedades según los registros públicos del Diario Oficial.

El sujeto de nacionalidad china, actualmente figura como imputado en la causa en la que la Fiscalía investiga presuntos delitos de tráfico de influencias por parte de senadora electa, Karol Cariola (PC), quien ha calificado a Yang como un “amigo”.

El nombre del empresario chino, quien realiza gestiones en favor de compañías asiáticas en el país, se hizo conocido luego de que la parlamentaria buscara interceder para que la Municipalidad de Santiago, entonces encabezada por la diputada electa Irací Hassler (PC), renovara una patente comercial de Chinamart, una sociedad representada por Yang. Algo que finalmente no ocurrió.

Además de las sociedades con el empresario chino, Jouannet también comparte otra sociedad con empresarios que también se han visto envueltos en causas judiciales en casos que salpicaron a la industria de las máquinas tragamonedas y la de las casas de apuestas online.

Las sociedades del futuro subsecretario

Desde 2002, el futuro subsecretario de Seguridad Pública ha constituido ocho sociedades, de las cuales dos de ellas han sido con Yang. Ninguna de estas figuran reportadas por Jouannet en su declaración de patrimonio e intereses, así como tampoco han iniciado actividades económicas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ese listado figura Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015 ante la 28º Notaría de Santiago. En esa sociedad, Jouannet es socio de Alberto Hadad Abuhadba, un empresario vinculado al rubro de las máquinas tragamonedas. Hadad, representante de dicho gremio, fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

Hadad fue dirigente de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), gremio que fue investigado por financiar irregularmente la política en 2019. Un escándelo que llevó a que el Servicio Electoral (Servel) presentara una denuncia nominativa en su contra ante el Ministerio Público.

En esa causa, Hadad fue formalizado y la Fiscalía logró condena para dos empresarios, quienes habrían entregado dinero a él para financiar la campaña de su padre Nelson Hadad Heresy. En este caso, el socio de Jouannet, era defendido por el abogado Mario Vargas, actual imputado en la trama bielorrusa que está cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber.

En la misma sociedad Impresiones Quizapú Limitada, también es socio Sebastián Salazar Bastidas, empresario igualmente vinculado a las tragamonedas y a la Fiden. En los últimos años, Salazar, además ha sido reconocido como representante de EstelarBert, una casa de apuestas online.

En ese rol, se autodenunció ante la Fiscalía cuando el ente persecutor indagó las operaciones de ese tipo de compañías tras una pugna con los casinos. En octubre del año pasado, Salazar y la empresa Coolbet pidieron al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ser sobreseídos, lo cual no sólo fue rechazado por el tribunal, sino que también se les ordenó el pago en costas.

Salazar también es socio de Emilio Yang en la empresa Comercializadora Imperio Dragón Limitada, relacionada a salones de pool y juegos electrónicos. Esa empresa la creó el empresario chino junto a otro socio también asiático, quien vendió su parte a Salazar en 2015, según consta en los registros del Diario Oficial.

Las sociedades de Jouannet y Yang

La primera sociedad entre Yang y el futuro subsecretario se remota a 2019. El 30 de abril de ese año, ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, el empresario chino y Jouannet inscribieron la firma Forestal, Comercial y Servicios Sur de Chile SpA.

Según la escritura que consta en el Diario Oficial dicha empresa tenía únicamente como propietarios y representantes a Yang y Jouannet y se inició con un capital de $20.000. En marzo del año pasado, el aún parlamentario afirmó a Ciper que si bien reconocía la empresa, la sociedad nunca inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Algo que también se pudo corroborar en la misma institución tributaria.

Pese a eso, según pudo confirmar La Tercera en base a los registros públicos del Diario Oficial, a semanas de que Jouannet asuma como subsecretario, la sociedad con el empresario chino imputado en la causa de Cariola no ha sido disuelta y su composición no ha sido modificada.

Lo mismo ocurre con la segunda sociedad que conformó el diputado y Yang bajo el nombre Labs Latin America Business Strategy SpA. Dicha compañía, que fue constituida en agosto de 2021 ante la 47º Notaría de Santiago, tampoco ha sufrido modificaciones societarias y tampoco ha iniciado actividades ante el SII. En esta firma también figura otro socio, el abogado Harold Correa, militante PPD, parte del grupo G90 de ese partido y cercano al exministro Rodrigo Peñailillo.

Este medio se contactó con Jouannet y con la Oficina del Presidente Eelecto (OPE) el martes, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.