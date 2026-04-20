Incendio afecta bodega de empresa agrícola en El Monte

Un incendio afectó la mañana de este lunes a las bodegas de la compañía Pinto Piga Seeds, ubicada en la parcela San Eduardo de Camino Santa Cecilia, en la comuna rural de El Monte, al surponiente de la Región Metropolitana.

La Municipalidad de El Monte detalló en sus redes sociales que el siniestro movilizó a equipos de seguridad y emergencia que se desplegaron en las instalaciones de la empresa agrícola.

De acuerdo al reporte del municipio, se realizó la evacuación preventiva de 150 personas para garantizar su seguridad.

El origen, según indicaron, se relaciona a “una reacción química de fluoruro de aluminio al entrar en contacto con agua lluvia, afectando a restos de cáscaras de nueces en el lugar”.

Citando fuentes de la empresa indican que el químico involucrado no representa un riesgo tóxico para la salud de las personas.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana advirtió que el humo del incendio puede generar molestias respiratorias

Por ello, recomendó a vecinos a la zona permanecer en espacios cerrados, evitar la actividad física, usar mascarilla en caso de salir e hidratarse.

Equipos de salud están en terreno monitoreando, informaron.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en tanto, precisó que el incendio de tipo estructural afectó dos bodegas en las que se almacenan nueces y productos químicos.

Para controlar el fuego y gestionar la emergencia, llegaron al lugar compañías de Bomberos de El Monte, Ñuñoa, Melipilla y La Granja, además de efectivos de Carabineros y personal municipal, con apoyo de camiones aljibe.