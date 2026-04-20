SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendio afecta bodega de empresa agrícola en El Monte

    De acuerdo al reporte del municipio, se realizó la evacuación preventiva de 150 personas para garantizar su seguridad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Facebook Municipalidad de El Monte

    Un incendio afectó la mañana de este lunes a las bodegas de la compañía Pinto Piga Seeds, ubicada en la parcela San Eduardo de Camino Santa Cecilia, en la comuna rural de El Monte, al surponiente de la Región Metropolitana.

    La Municipalidad de El Monte detalló en sus redes sociales que el siniestro movilizó a equipos de seguridad y emergencia que se desplegaron en las instalaciones de la empresa agrícola.

    De acuerdo al reporte del municipio, se realizó la evacuación preventiva de 150 personas para garantizar su seguridad.

    El origen, según indicaron, se relaciona a “una reacción química de fluoruro de aluminio al entrar en contacto con agua lluvia, afectando a restos de cáscaras de nueces en el lugar”.

    Citando fuentes de la empresa indican que el químico involucrado no representa un riesgo tóxico para la salud de las personas.

    La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana advirtió que el humo del incendio puede generar molestias respiratorias

    Por ello, recomendó a vecinos a la zona permanecer en espacios cerrados, evitar la actividad física, usar mascarilla en caso de salir e hidratarse.

    Equipos de salud están en terreno monitoreando, informaron.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en tanto, precisó que el incendio de tipo estructural afectó dos bodegas en las que se almacenan nueces y productos químicos.

    Para controlar el fuego y gestionar la emergencia, llegaron al lugar compañías de Bomberos de El Monte, Ñuñoa, Melipilla y La Granja, además de efectivos de Carabineros y personal municipal, con apoyo de camiones aljibe.

    Más sobre:IncendioEmergenciaEl MonteBomberos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”

    Senapred declara alerta preventiva por probables tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos por las lluvias

    Ketamina, granadas y casas de tortura: la condena a célula del Tren de Aragua que operaba desde Antofagasta

    La mayor cartera de proyectos de la historia de Chile: Daniel Mas cuenta los planes para impulsar la minería

    Jara y megarreforma de Kast: “El gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura”

    Squella señala que debería “ingresar luego” proyecto de ley que sancione a encapuchados: “Ocultar tu identidad debería ser un delito”

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía revela que ADN de imputado por crimen de Eugenio Nain también se encontró en asalto a camión de valores

    Fiscalía revela que ADN de imputado por crimen de Eugenio Nain también se encontró en asalto a camión de valores

    2.
    Efecto Vivanco en la Suprema: relatores ahora transparentan abogados de las causas para evitar casos de corrupción

    Efecto Vivanco en la Suprema: relatores ahora transparentan abogados de las causas para evitar casos de corrupción

    3.
    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    Steinert y detenidos por agresión a la ministra Lincolao: “Vamos a solicitar las medidas cautelares más gravosas”

    4.
    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Detienen a tres estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Ximena Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”
    Chile

    Schönhaut (FA) y rechazo a megarreforma: “Esto no es una pataleta, esto no está haciendo sentido en gran parte del Congreso”

    Rating del domingo 19 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de Arriendo: revisa los datos de la postulación de 2025

    García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado
    Negocios

    García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

    Acciones mundiales caen de máximos históricos por incertidumbre en torno de acuerdo de paz en Medio Oriente

    Encuesta: directores de empresas de América Latina centran su preocupación en situación económica y alertan por inflación

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados
    Tendencias

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    Qué se sabe del gen de riesgo que podría provocar Alzheimer, según un reciente estudio

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League
    El Deportivo

    “Es lo menos importante”: Manuel Pellegrini aborda su futuro tras la eliminación del Betis en la Europa League

    La Comisión de Árbitros implementa el VAR remoto en la Liga de Primera

    La historia de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino
    Cultura y entretención

    Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni, “uno de los últimos grandes” del cine trasandino

    Metro de Santiago y Universidad de Chile firman acuerdo para llevar nueva sala del MAC a estación Bellas Artes

    Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones
    Mundo

    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    “Gritó a sus asesores durante horas”: Revelan la polémica reacción de Trump durante rescate de piloto en Irán

    Fernando Vivas, analista peruano: “Hay un antifujimorismo que no quiere repetir ni sentirse cómplice de lo que pasó con Pedro Castillo”

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores