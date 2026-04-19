Fiscalía revela que ADN de imputado por crimen de Eugenio Nain también se encontró en asalto a camión de valores

Tras ser formalizado como autor del homicidio del carabinero Eugenio Nain, ocurrido en octubre de 2020, Francisco Painevilo -quien se mantuvo prófugo hasta la jornada del viernes 17 de abril- quedó en prisión preventiva.

El sujeto estaba siendo buscado desde 2021, y fue capturado luego de que la PDI y Carabineros dieran con su paradero en un inmueble en la comuna de Padre las Casas.

Durante la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Temuco, el fiscal Carlos Bustos detalló la serie de antecedentes que reunieron para vincular al imputado con los hechos, pero además advirtió sobre la participación de éste en otros delitos que ha indagado el Ministerio Público.

Como explicó en su exposición, en 2021, cuando se intentó sin éxito detener a Painevilo, registraron su camioneta y encontraron una mascarilla desde la cual tomaron muestra de su ADN.

Y al analizarlo, detectaron que hacía match con material genético que se levantó en 2019 a raíz de otro caso. En ese momento, a propósito del intento de robo a un camión de valores en el sector del peaje Chivilingo en la región del Biobío, en agosto de ese año.

En esa oportunidad, sujetos que actuaron con rostro cubierto y ropas oscuras, bajaron de vehículos que estacionan en la ruta para impedir el tránsito, para así disparar directamente en contra del camión cuando este se acercaba.

Pese a los intentos de los sujetos, el conductor del móvil logró dar la vuelta y huir del lugar, percutando su arma en cinco oportunidades. Uno de los disparos, de acuerdo con reportes del hecho, dio en uno de los imputados.

Pero no sólo la participación de Painevilo vinculan ambos casos, sino que la Fiscalía también detectó que parte del armamento utilizado en el asalto igualmente se usó en el homicidio del carabinero Nain.

Se trata, específicamente, de una escopeta calibre 12 que fue disparada en ambos hechos, tal como lo confirmaron pericias balísticas realizadas por los investigadores.

Al término de la audiencia, el fiscal Bustos lo explicó así: “Cuando el imputado huye, dentro de su vehículo queda una mascarilla, que en ese momento era un elemento de uso personal, y desde esa mascarilla se levanta material genético que coincide con un hecho de 2019, que es un asalto a un camión de valores. Y además, el armamento que utilizaron para asaltar ese camión, también fue utilizado en el homicidio del funcionario Nain”.