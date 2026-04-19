SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Luis Cordero considera que hay “improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad de Kast

    "Hay que actuar con algo más de modestia y no tanta soberbia", señaló el otrora jefe de Estado sobre las pretensiones de expulsión de migrantes y las comparaciones con el Gobierno anterior en esta materia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Luis Cordero considera que hay improvisación en la instalación del Ministerio de Seguridad MARIO TELLEZ

    El exministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que existe improvisación en la instalación de la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast. Asimismo, fue enfático en la importancia de las estrategias comunicacionales para la cartera de Seguridad, dirigida por Trinidad Steinert.

    No es lo mismo la altura de las intenciones que la altura de los resultados”, planteó en Mesa Central de Canal 13. En este sentido, se refirió al relato que existió en materia de seguridad durante el trabajo previo y en la campaña del Gobierno actual, que incluyó interpelaciones a la administración de Boric sobre esta materia, incluyendo a la creación del Ministerio de Seguridad.

    Asimismo, señaló que “hay varias cosas que demuestran improvisación”, como la ausencia de un plan con metas y objetivos sobre los indicadores centrales y decisiones que tienen que ver con infracciones a la ley. Subrayó también la supresión de la titular de Seguridad a la Unidad Estratégica, que tenía el objetivo de armar un sistema de integración de información de las instituciones de seguridad pública.

    Cordero declaró que, en esta materia, el Gobierno no ha entregado una explicación razonable. “Sacar o suprimir la Unidad Estratégica, además de constituir una infracción a la ley del Ministerio de Seguridad, lo segundo que hace es desarticular un modelo sobre el cual se construye esa información para poder medir con posterioridad los resultados”, indicó.

    En esta línea, el ex secretario de Estado mencionó que la administración actual optó por “un mecanismo diverso”, entregando los datos de homicidio los días lunes. Recalcó que estos son datos provisionales relevantes para el comité policial, que requieren una administración eficiente.

    “Cuando usted los decide transmitir ya no solo está informando sobre lo que ocurrió, sino que se traslada inmediatamente la responsabilidad del Gobierno de explicar cuáles van a ser las medidas que adoptó y las que no ha adoptado”, desarrolló.

    Además, agregó que “hay que tener cuidado con creer que seguridad pública es exclusivamente operativos especiales, es mucho más que eso”. El otrora subsecretario del Interior fue enérgico en el rol de la comunicación en seguridad. “50% del trabajo está asociado a qué se comunica. Las estrategias de comunicación en seguridad tienen algo similar a las estrategias de riesgo en salud o en catástrofes”, dijo.

    Con respecto a los remanentes de su periodo como ministro, Cordero considera que cuando asumió la nueva administración, prescindieron del trabajo anterior en la cartera de Seguridad, lo que provocó una pérdida de capacidades en el Estado. “Cuando usted desarma lo que existe, el estado pierde músculo para actuar eficazmente”, afirmó.

    Migración

    En materia de migración, el ex titular de Seguridad recalcó que, para que se produzcan las expulsiones, es necesario disponer de medios, tener logística y contar con capacidad de gestión. Por lo mismo, señaló que el Estado requiere una capacidad para detener personas que solo puede tener en cinco días.

    Además, planteó el hecho de que hay tres maneras de realizar las expulsiones. Siendo la primera los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que no siempre están disponibles. La segunda son los vuelos comerciales que tienen cupos acotados y la tercera un chárter contratado por el Estado.

    “En esto hay que actuar con algo más de modestia y no tanta soberbia, y mostrar qué capacidad de gestión se está realizando para poder cumplir eso”, mencionó.

    Sobre el proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, el exministro de Seguridad fue categórico en tildar este proyecto como una mala decisión, que lograría enrigidecer las posibilidades de expulsión, ya que el sujeto tendría que pasar por el sistema judicial. “Va a conspirar contra los propios propósitos de esta administración”, declaró.

    Luis Cordero considera que hay “improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad de Kast MARIO TELLEZ

    Siguiendo con la línea de la relevancia de la comunicación en seguridad, y en relación con la violencia escolar y las amenazas virales, Cordero aconsejó a las autoridades a retroceder en la intensidad de los mensajes.

    “Cuando esto comienza y usted no administra bien el mensaje, produce efectos de imitación, y el problema de los efectos de imitación, por la gravedad que provocan, es que cada una de esas amenazas es tratada como cierta, aunque en la mayoría después se descarte”, explicó Cordero.

    Durante la entrevista, el doctor en Derecho también se refirió a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, resaltando su trayectoria y paso por la macrozona sur, además de sus resultados en investigación criminal.

    En este sentido, también reiteró que el rol de las autoridades civiles es resguardar la jerarquía y obediencia de las policías. Cordero, igualmente, apuntó a la necesidad de una explicación por parte de Eduardo Cerna, director de la PDI.

    De todas formas, el exministro señaló que “no es razonable para resguardar adecuadamente el Estado de derecho en Chile, pedirle al director superior de la policía -como podría ser también a un comandante en jefe de las fuerzas armadas-, que revele una conversación con un ministro de Estado, porque la constitución mandata obligaciones de jerarquía y obediencia que si nosotros toleramos que se sobrepasen hoy pueden tener consecuencias muy negativas hacia el futuro”

    Lee también:

    Más sobre:Luis CorderoMinisterio de SeguridadTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos

    Qué se sabe del tiroteo masivo en el estado de Louisiana que dejó a ocho niños fallecidos

    Presidente de Colombia anuncia una demanda penal contra su par de Ecuador por sus acusaciones de relación con el narcotráfico

    Netanyahu advierte que la guerra con Irán “no ha terminado”: “Nadie sabe qué traerá mañana”

    Ocho menores de entre 1 y 13 años mueren en un tiroteo en Louisiana

    Investigan homicidio frustrado en Huechuraba: víctima habría recibido al menos seis disparos

    Lo más leído

    1.
    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias

    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias

    2.
    Expresidente Boric ficha a nuevos abogados para enfrentar causa por injurias del exdirector del Slep de Atacama

    Expresidente Boric ficha a nuevos abogados para enfrentar causa por injurias del exdirector del Slep de Atacama

    3.
    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP

    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP

    4.
    Termina el despliegue de FF.AA.: Jedena decreta el fin de estado de excepción de catástrofe en la Región del Biobío

    Termina el despliegue de FF.AA.: Jedena decreta el fin de estado de excepción de catástrofe en la Región del Biobío

    5.
    Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia

    Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal
    Chile

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Luis Cordero considera que hay “improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad de Kast

    Investigan homicidio frustrado en Huechuraba: víctima habría recibido al menos seis disparos

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios
    Negocios

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    Kathleen Quirk, CEO de gigante minera Freeport-McMoRan: “Cuando se bajan los impuestos, se fomenta un mayor nivel de inversión”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    En vivo: Boca Juniors visita a River Plate en un nuevo Superclásico del fútbol argentino
    El Deportivo

    En vivo: Boca Juniors visita a River Plate en un nuevo Superclásico del fútbol argentino

    Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga: los bávaros cumplen ante Stuttgart y alcanzan su estrella 35 en Alemania

    Con Martín Vidaurre como protagonista: 12 mil personas participan en el Desafío Gran Santiago y cicletada familiar

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo
    Cultura y entretención

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Los Bunkers cierran su gira más ambiciosa y abren un descanso en su carrera

    Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos
    Mundo

    Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos

    Qué se sabe del tiroteo masivo en el estado de Louisiana que dejó a ocho niños fallecidos

    Presidente de Colombia anuncia una demanda penal contra su par de Ecuador por sus acusaciones de relación con el narcotráfico

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores