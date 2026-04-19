Luis Cordero considera que hay “improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad de Kast

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que existe improvisación en la instalación de la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast. Asimismo, fue enfático en la importancia de las estrategias comunicacionales para la cartera de Seguridad, dirigida por Trinidad Steinert.

“No es lo mismo la altura de las intenciones que la altura de los resultados”, planteó en Mesa Central de Canal 13. En este sentido, se refirió al relato que existió en materia de seguridad durante el trabajo previo y en la campaña del Gobierno actual, que incluyó interpelaciones a la administración de Boric sobre esta materia, incluyendo a la creación del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, señaló que “hay varias cosas que demuestran improvisación”, como la ausencia de un plan con metas y objetivos sobre los indicadores centrales y decisiones que tienen que ver con infracciones a la ley. Subrayó también la supresión de la titular de Seguridad a la Unidad Estratégica, que tenía el objetivo de armar un sistema de integración de información de las instituciones de seguridad pública.

Cordero declaró que, en esta materia, el Gobierno no ha entregado una explicación razonable. “Sacar o suprimir la Unidad Estratégica, además de constituir una infracción a la ley del Ministerio de Seguridad , lo segundo que hace es desarticular un modelo sobre el cual se construye esa información para poder medir con posterioridad los resultados”, indicó.

En esta línea, el ex secretario de Estado mencionó que la administración actual optó por “un mecanismo diverso”, entregando los datos de homicidio los días lunes. Recalcó que estos son datos provisionales relevantes para el comité policial, que requieren una administración eficiente.

“Cuando usted los decide transmitir ya no solo está informando sobre lo que ocurrió, sino que se traslada inmediatamente la responsabilidad del Gobierno de explicar cuáles van a ser las medidas que adoptó y las que no ha adoptado”, desarrolló.

Además, agregó que “hay que tener cuidado con creer que seguridad pública es exclusivamente operativos especiales, es mucho más que eso”. El otrora subsecretario del Interior fue enérgico en el rol de la comunicación en seguridad. “50% del trabajo está asociado a qué se comunica. Las estrategias de comunicación en seguridad tienen algo similar a las estrategias de riesgo en salud o en catástrofes”, dijo.

Con respecto a los remanentes de su periodo como ministro, Cordero considera que cuando asumió la nueva administración, prescindieron del trabajo anterior en la cartera de Seguridad, lo que provocó una pérdida de capacidades en el Estado. “Cuando usted desarma lo que existe, el estado pierde músculo para actuar eficazmente”, afirmó.

Migración

En materia de migración, el ex titular de Seguridad recalcó que, para que se produzcan las expulsiones, es necesario disponer de medios, tener logística y contar con capacidad de gestión. Por lo mismo, señaló que el Estado requiere una capacidad para detener personas que solo puede tener en cinco días.

Además, planteó el hecho de que hay tres maneras de realizar las expulsiones. Siendo la primera los vuelos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que no siempre están disponibles. La segunda son los vuelos comerciales que tienen cupos acotados y la tercera un chárter contratado por el Estado.

“En esto hay que actuar con algo más de modestia y no tanta soberbia, y mostrar qué capacidad de gestión se está realizando para poder cumplir eso”, mencionó.

Sobre el proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, el exministro de Seguridad fue categórico en tildar este proyecto como una mala decisión, que lograría enrigidecer las posibilidades de expulsión, ya que el sujeto tendría que pasar por el sistema judicial. “Va a conspirar contra los propios propósitos de esta administración”, declaró.

Luis Cordero considera que hay “improvisación” en la instalación del Ministerio de Seguridad de Kast MARIO TELLEZ

Siguiendo con la línea de la relevancia de la comunicación en seguridad, y en relación con la violencia escolar y las amenazas virales, Cordero aconsejó a las autoridades a retroceder en la intensidad de los mensajes.

“Cuando esto comienza y usted no administra bien el mensaje, produce efectos de imitación, y el problema de los efectos de imitación, por la gravedad que provocan, es que cada una de esas amenazas es tratada como cierta, aunque en la mayoría después se descarte”, explicó Cordero.

Durante la entrevista, el doctor en Derecho también se refirió a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, resaltando su trayectoria y paso por la macrozona sur, además de sus resultados en investigación criminal.

En este sentido, también reiteró que el rol de las autoridades civiles es resguardar la jerarquía y obediencia de las policías. Cordero, igualmente, apuntó a la necesidad de una explicación por parte de Eduardo Cerna , director de la PDI.

De todas formas, el exministro señaló que “no es razonable para resguardar adecuadamente el Estado de derecho en Chile, pedirle al director superior de la policía -como podría ser también a un comandante en jefe de las fuerzas armadas-, que revele una conversación con un ministro de Estado, porque la constitución mandata obligaciones de jerarquía y obediencia que si nosotros toleramos que se sobrepasen hoy pueden tener consecuencias muy negativas hacia el futuro”