Los homicidios que complican a Steinert

Cerca de las ocho de la mañana del miércoles 18 de marzo un hombre fue baleado desde el interior de un vehículo en la intersección de Av. Las Torres con la calle Siberia, en la comuna de Cerro Navia. La víctima, de 33 años, murió en el Hospital Félix Bulnes con ocho disparos en su pecho. Su acompañante, un hombre de 40 años, fue herido en la pierna.

Con este ataque, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se dirigió a primera hora a la población Intendente Saavedra con la línea investigativa de un posible ajuste de cuentas, considerando que la agresión fue dirigida y que el fallecido tenía antecedentes penales por infracción a la ley de tráfico de drogas.

Este asesinato marcó el inicio de unas violentas 24 horas, que dejaron cuatro muertes en la Región Metropolitana, con presuntas vinculaciones a delitos de bandas. Es decir, investigadas por ECOH. Esta cifra no contabiliza a las otras dos víctimas en la capital que fallecieron en otros contextos.

Así, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrentó su primera jornada de violencia en el gobierno. El éxito de la cartera de la exfiscal de Tarapacá es una de las pruebas más importantes para el Presidente José Antonio Kast. Durante la campaña, el republicano prometió enfrentar lo que definió como “una de las peores crisis de seguridad en la historia de Chile”.

Por lo mismo, todas las miradas están en la gestión de Steinert, que con su polémico primer mes se ganó varias críticas, incluso desde el oficialismo. La abogada llegó al ministerio con una tasa de homicidios que viene a la baja desde el año 2023. Un ejemplo de esta tendencia es que las víctimas disminuyeron un 11,5% al comparar los datos de 2024 con el informe de homicidios de 2025. Sin embargo, los comportamientos delictivos están en constantes cambios.

Según conocedores de la cartera, la inseguridad que generan los casos de homicidios, especialmente los relacionados a ECOH, debe combatirse –de la mano de la labor de las policías y el Ministerio Público– con una estrategia comunicacional que dé certezas a la ciudadanía. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito ya marcó su línea. Esta semana anunció la entrega de un informe de homicidios semanal en pos de la transparencia, aunque en el entorno policial cuestionan que este reporte podría generar una idea de catástrofe al presentar cada semana el número de delitos violentos, cuando antes se publicaba semestralmente. También hay quienes cuestionan que podría haber una cierta desconfianza tras la imprecisión de los datos, ya que se publicarán con información preliminar de las policías, a diferencia de la administración anterior, donde eran unificados por la subsecretaría con la ratificación de casos en el Ministerio Público.

Santiago, 16 de abril de 2026. Carabineros del Departamento OS7 da a conocer la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas en las regiones de Atacama y Metropolitana. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

No obstante las críticas, fuentes del gobierno destacan que la decisión de entregar el registro semanal de homicidios busca dar mayor transparencia. Además de eso, descartan que cualquier tipo de decisión de política pública se base en los informes preliminares cada siete días y destacan que el Ejecutivo impulsará una política de mayor envergadura que apunta a disminuir el total de las condiciones delictuales que propician los homicidios.

Acorde a los últimos datos que entregó la subsecretaría, desde que asumió Kast y hasta el mediodía del 12 de abril se han registrado 97 víctimas de homicidio a nivel nacional, dos más que el mismo período de 2025. Esta leve alza su suma a las mediciones que entregó ECOH a El País: desde el 11 de marzo hasta el lunes 6 de abril se han registrado 15 homicidios consumados y 11 frustrados en contextos de crimen organizado. Al comparar la misma fecha con la del año anterior, la Fiscalía registró 16 homicidios consumados y tres frustrados.

Históricamente, la mayoría de los homicidios ECOH se concentran en la zona sur y centro-norte de la capital. El fiscal Alex Cortez, jefe del equipo de crimen organizado, afirma que esto no ha cambiado en el último tiempo, y aunque la mayor cantidad de casos esté en esas comunas, en general “es un delito que tiene periodos en los que suben las víctimas, bajan y después vuelven a subir. Son crímenes muy dinámicos”.

Batallas territoriales

El Hospital Félix Bulnes, tras atender al hombre de 33 años que fue asesinado a tiros el miércoles 18 de marzo, recibió otro paciente fallecido. Como es costumbre, a raíz de heridas de bala. Esta vez la víctima fue un adolescente de 17 años que fue baleado en el mismo barrio.

Alrededor de las 18 horas, el joven venía de regreso del colegio por la calle Siberia con Urales, cuando desde un vehículo salió una ráfaga de balas. El escolar fue herido de muerte a solo dos cuadras de donde murió la primera víctima. Según la Fiscalía, el joven no tenía aparente relación con bandas delictuales y se trataría de un disparo por alcance entre bandas rivales.

Aquí no terminó la seguidilla de homicidios en Cerro Navia. Siete días después, en la calle Mejillones, a 15 minutos de Siberia, un chileno de 20 años fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo.

Fuentes que han trabajado en casos de la zona comentan que el territorio se encuentra bajo una disputa entre las bandas de Los Ratones y Los Cucos. Los enfrentamientos ocurrieron incluso antes, en noviembre de 2025, cuando el alcalde Mauro Tamayo (PC) denunció una “guerra” narco que atemorizaba a los vecinos. En ese entonces, el líder de Los Limones, grupo vinculado a Los Cucos, fue acribillado. La historia de estas organizaciones tiene un amplio expediente y carga con varios muertos, que siguen aumentando.

Desde la alcaldía comentan a La Tercera que es un barrio en el que predominan las bandas nacionales. El alcalde Tamayo va más allá de los enfrentamientos y dice que “desde la época de los 80, cuando comienzan a ser trasladadas distintas tomas de terreno del sector oriente a estos barrios, se insertan en espacios sin planificación y sin acompañamiento de familia. El 50% de los jóvenes que cometen delitos en estos barrios tienen un pariente en la cárcel. Los hogares quedan sin jefes de hogar; las posibilidades de romper estos círculos son muy exigentes”.

Mauro Tamayo Cerro Navia

Pese a las particularidades de cada barrio, el fiscal jefe de ECOH explica que en las comunas de la zona centro-norte de Santiago las bandas extranjeras son las que tienen mayor presencia y control. “Existe un alto número de homicidios ECOH que están vinculados a sujetos de nacionalidad extranjera, tanto en calidad de autores como de víctimas. Muy distinto a lo que ocurre en la zona sur de la Región Metropolitana, en donde hay un alto número de homicidios que tienen que ver con sujetos de nacionalidad chilena. Mucho más parecido a lo que hemos tenido históricamente en Chile antes de la irrupción de organizaciones extranjeras”, precisa Cortez.

La gerenta de estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, también agrega que el 47% de las víctimas de homicidios consumados registran condenas penales, y según su análisis, “es una información robusta de involucramiento delictivo. Por lo tanto, uno podría estimar que una de cada dos víctimas de homicidios consumados de alguna u otra forma están vinculadas con actividad criminal previa”. Es lo que ocurrió en el caso de Cerro Navia.

Otras comunas del sector enfrentan la misma situación. El 14 de marzo, en la esquina de Escanilla con San Luis, comuna de Independencia, un sujeto fue asesinado a balazos, mientras que otras dos víctimas se mantienen con lesiones. A 13 minutos caminando de esa intersección, el 21 de marzo otro hombre murió por un disparo en su cabeza mientras conducía. En el mismo barrio se repitió la escena fatal el 3 de abril: acribillaron a un sujeto en la conserjería de su edificio.

Clanes familiares

La zona sur de Santiago, especialmente Puente Alto, desde marzo ha tenido al menos tres homicidios relacionados con ECOH. El más reciente ocurrió el 11 de abril, en la población Bajos de Mena. El modo de asesinar sigue los patrones de disparos con armas de fuego.

La Pintana, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín han tenido ataques similares que dejaron un saldo de siete fallecidos, entre ellos, Robert y Diego Soto, tío y sobrino que eran reconocidos por su participación en el club amateur Legua Junior.

Bandas como Los Lobos o Los Wayan, entre otras, siguen teniendo una fuerte presencia por sobre las bandas extranjeras, que mayormente están en otros sectores de la capital.

Y aunque tienen menos signos de violencia en los homicidios que las torturas que realizan las bandas internacionales, sí tienen un amplio poderío de armas. “Las bandas chilenas años atrás era bien habitual que utilizaran armas hechizas. Ese tipo de armamento actualmente casi no se ve. Las organizaciones criminales lo mínimo que usan es una pistola y de ahí para arriba”, señala el fiscal Cortez.

Desde ECOH comentan que en la zona sur se ha sumado una particularidad a los grupos familiares. El ente persecutor señala que extranjeros han empezado a delinquir con chilenos, principalmente actuando como sicarios, vendedores de droga en distintos puntos de venta o soldados de organizaciones.

Pese a los últimos ataques, el prefecto Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, explica que en la zona sur ha habido una disminución de los homicidios y sostiene que “la criminalidad se va moviendo por sí sola y también tiene que ver con los planes de seguridad y las estrategias policiales. Hay realidades criminales históricas en los sectores sur o centro-norte, pero no se ve una variación sustancial en los últimos meses”.