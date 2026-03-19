Estudiante de 17 años muere tras ser baleado en la vía pública en Cerro Navia

Un adolescente de 17 años murió la tarde de este miércoles, luego de ser atacado a disparos en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su fallecimiento.

El joven, habría sido atacado mientras se encontraba en la calle, junto a dos personas. Asimismo, según conoció este medio, el fallecido vestía uniforme escolar al momento del ataque, el cual habría sido realizado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.

Lo anterior motivó la concurrencia del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía hasta el centro médico para las primeras diligencias, lo que será apoyado con el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).