Seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana elevan presión a primera semana de ministra Steinert

Cuando faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana de este miércoles, desde el interior de un vehículo que llegó a la intersección de la Avenida Las Torres con la calle Siberia, un grupo de sujetos abrió fuego y disparó a dos hombres que a esa hora estaban en esas calles de Cerro Navia. El ataque derivó en que una de las víctimas ingresara grave al Hospital Félix Bulnes, lugar donde falleció posteriormente. Su acompañante, en cambio, debió ser intervenido de emergencia dado que sólo en sus piernas recibió seis impactos de bala.

Este hecho se sumaría al femicidio que horas antes se registró en la comuna de Paine, cuando un sujeto de 45 años asesinó a su pareja en plena vía pública. Ambos hechos marcaron el inicio de las próximas 24 horas, día en el que se registrarían seis homicidios en la Región Metropolitana (RM), en la primera jornada de violencia de la administración del Presidente José Antonio Kast y de la seguridad a cargo de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Pese a esta seguidilla de homicidios en las últimas horas, el escenario global que enfrenta la nueva titular de Seguridad corresponde a una tendencia a la baja en materia de homicidios. Según el último informe oficial de dicho ilícito, las víctimas de homicidios disminuyeron un 11,5% respecto al 2024 y un 20,6% en comparación al 2022.

De Paine a Quilicura

Menos de una hora pasó desde que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) concluyeron su procedimiento en el primer homicidio de Cerro Navia, cuando cerca de las 18.00 horas de este miércoles entró al mismo Hospital Félix Bulnes, un adolescente de 17 años, quien minutos antes había recibido un impacto de bala en su cabeza a sólo metros del crimen de la mañana.

Según los primeros antecedentes, la situación estaría vinculada al primer homicidio, ya que como planteó la fiscal Denisse Valenzuela, se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas rivales por el control territorial de Cerro Navia. En ese contexto, y sin tener vinculación, el menor de edad habría recibido el impacto que le quitó la vida cuando volvía del colegio, mientras caminaba a metros de la ráfaga de disparos de las organizaciones criminales.

“Lo que sabemos es que no estaría involucrado en nada. Lo que sí hemos determinado, de acuerdo a la evidencia que se está levantando aquí en el sitio del suceso, es que habrían sido disparos que se originaron una esquina más atrás y que le habría dado alcance, a largo alcance, ya, no directamente a esta persona”, afirmó la persecutora, quien no sólo indagó el homicidio del menor de edad, sino que también el primer crimen en Cerro Navia.

La misma persecutora horas más tarde llegó hasta la población La Legua, en San Joaquín, donde un tío (35) y su sobrino (25) recibieron múltiples impactos de bala mientras volvían de un partido de fútbol. Los dos hombres ingresaron al Hospital Barros Luco, donde fallecieron a raíz de las heridas. En este caso, con el que se sumaron cinco homicidios, habría correspondido a un ataque directo.

La madrugada del jueves, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó del sexto homicidio en 24 horas. Esta vez en la comuna de Quilicura, luego de que un ciudadano haitiano falleciera tras recibir puñaladas de unos desconocidos. Según los primeros antecedentes, el hombre habría sido víctima de un robo de su vehículo, al que se opuso momento en el que los sujetos lo apuñalaron en su tórax.

La víctima, tras huir del lugar, habría intentado buscar ayuda, la que pese a recibir por parte de los vecinos del sector, falleció en el lugar.

El monitoreo de Steinert

Pasado el mediodía de este jueves, la ministra Steinert llegó hasta la Escuela de Carabineros, acompañando al Presidente Kast. La visita de la máxima autoridad y la jefa de la cartera de Seguridad a la policía uniformada se dio en el marco del Consultivo de Generales 2026, instancia en la que el alto mando de Carabineros evalúa su conducción para este año.

Si bien Steinert no intervino en dicho consultivo, fuentes del Ministerio de Seguridad afirman que durante la jornada monitoreó la situación relacionada a los problemas de criminalidad que han afectado durante las últimas horas a la capital, para lo cual coordinó permanentemente con Carabineros y la PDI. Eso, en el marco en que la propia autoridad, días antes, afirmó que mantendrían los operativos masivos para la detención de personas.

Hasta ahora, la gestión de Steinert ha estado marcada por su arribo a la cartera antes presidida por el ahora exministro Luis Cordero, tiempo en el que se ha destacado por su despliegue en la Macrozona Sur por el ataque a un funcionario de Carabineros el 11 de marzo, a la Macrozona Norte en el marco de los anuncios del mandatario del Plan Escudo Fronterizo e incluso su participación en el encuentro internacional del Programa EUROFRONT, en Ecuador.