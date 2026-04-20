Violento robo en oulet de Quilicura: banda organizada huye con millonario botín y deja un detenido

Un coordinado robo afectó la tarde de este domingo a una tienda del mall Arauco Premium Outlet Buenaventura, en la comuna de Quilicura, donde un grupo de al menos cinco delincuentes encapuchados protagonizó un asalto con intimidación que, según las primeras indagatorias, habría sido previamente planificado.

De acuerdo con declaraciones del capitán Esteban Jiménez, de la 49ª Comisaría de Quilicura, el hecho fue alertado pasadas las 15.00 horas a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), tras lo cual se activó un amplio despliegue policial.

Según detalló el oficial, los delincuentes llegaron en dos vehículos y ejecutaron el ilícito en cuestión de minutos.

Mientras un grupo ingresó a la tienda Patagonia utilizando herramientas para cortar sistemas de seguridad de las prendas, un segundo automóvil permaneció en el exterior bloqueando el acceso.

“Este segundo vehículo hacía una especie de bloqueo del ingreso para evitar congestión y facilitar la huida (…) incluso descendió un sujeto con el rostro cubierto para obstaculizar la entrada y salida de vehículos”, agregó Jiménez.

Tras concretar el robo, ambos vehículos huyeron del lugar, pero uno de ellos fue detectado posteriormente en la comuna de Huechuraba. Allí, su conductor intentó escapar a pie, siendo finalmente interceptado y detenido por Carabineros.

Elementos incautados y características del delito

En el vehículo recuperado -que además mantenía encargo vigente por robo con intimidación- se encontraron diversos elementos asociados a este tipo de delitos, como pasamontañas, guantes y “miguelitos”, utilizados para dificultar la persecución policial.

Respecto al botín, el oficial indicó que las especies sustraídas habrían sido cargadas en el segundo vehículo, que logró escapar.

Sobre el avalúo, informó que “el monto probablemente es alto, pero aún no ha sido determinado con exactitud por la tienda”.

El detenido, en tanto, mantiene antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes al momento de su captura.

Sospecha de planificación

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el nivel de coordinación del asalto. Al respecto, el capitán Jiménez sostuvo que “el robo tiene patrones que podrían dar a entender que no fue al azar (…) podría existir eventualmente una planificación previa”, precisando que esto será parte de la investigación en curso.

El procedimiento destacó por su rapidez y coordinación intercomunal. Según Carabineros, entre la alerta inicial y la detención transcurrieron aproximadamente 30 minutos.

En el operativo participaron unidades de Quilicura, Colina, Conchalí y Huechuraba, además de personal de la prefectura aeropolicial, cuyo helicóptero jugó un rol clave en la cobertura aérea.

Las diligencias continúan bajo instrucción del Ministerio Público, que deberá determinar la participación de otros involucrados y el paradero del segundo vehículo.