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    Israel y Argentina firman acuerdo para reforzar cooperación estratégica y tecnológica

    El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, suscribieron los Acuerdos de Isaac, con los que buscarán combatir "el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico" y fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre ambas naciones.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu firman los Acuerdos de Isaac. Imagen @netanyahu en X.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmaron este domingo en Jerusalén los denominados Acuerdos de Isaac, una iniciativa destinada a reforzar la cooperaciones bilaterales y a ampliar las alianzas del Gobierno israelí con países afines en América Latina.

    De acuerdo a un comunicado conjunto, publicado después de la ceremonia en que concretó la firma, el convenio reunirá a “los descendientes de Isaac y a las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico”.

    “La iniciativa también busca fomentar la coordinación y la alineación en foros internacionales, así como promover un marco para ampliar la cooperación en innovación, tecnología, comercio y apertura económica”, añade el texto.

    Según The Times of Israel, los miembros de los Acuerdos de Isaac -bautizados así en referencia a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 por el Ejecutivo israelí y varios países árabes- coordinarán esfuerzos contra los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en todo el hemisferio occidental.

    Tras el evento, que se realizó en la Oficina del Primer Ministro israelí, Milei aseguró que el convenio busca fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a otras naciones que compartan “valores de libertad, democracia y Estado de derecho”.

    En su discurso en español, el mandatario transandino también afirmó que “Israel es ahora una potencia tecnológica líder, y Argentina cuenta con el capital humano y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo centro mundial de IA”, según informó el medio israelí Canal 12.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la firma de los Acuerdos de Isaac. Imagen @JMilei en X.

    “Desarrollaremos modelos conjuntos, capacitaremos a expertos y colaboraremos en foros internacionales donde se definirá el futuro de esta revolución tecnológica”, detalló.

    De la misma forma, el presidente argentino reiteró el respaldo de su Gobierno a Israel y a Estados Unidos, y defendió la creación de alianzas internacionales basadas en valores comunes.

    “Esto no solo fortalecerá la relación entre Argentina e Israel, unidos por valores compartidos, sino que también representa un paso hacia un hemisferio más libre y próspero”, apuntó, para luego recordar los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, “atribuidos por la justicia argentina a Irán”, y reclamar justicia para las víctimas.

    Por su parte, el premier israelí apuntó a que los recientes cambios políticos en Sudamérica, en referencia a la elección de gobiernos de derecha en la región, marcan el regreso de la “alianza de la libertad”.

    “Todo empieza con nosotros dos y con el apoyo que siempre brinda Estados Unidos a las sociedades libres”, dijo, expresando su esperanza de que el modelo de los Acuerdos de Abraham pueda aplicarse a Latinoamérica.

    “Tuvimos a Abraham, y ahora tenemos a Isaac. ¿Cuáles serán los Acuerdos de Jacob?”, bromeó Natanyahu.

    Los acuerdos entre Israel y Argentina

    Durante la jornada, autoridades de ambos países firmaron memorandos de entendimiento en áreas como la inteligencia artificial y el transporte aéreo, como detalló The Times of Israel.

    El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, participó en la firma de un acuerdo en el ámbito tecnológico, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, suscribió un convenio de servicios aéreos junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

    En este último ámbito, los propios Milei y Netanyahu anunciaron que este año comenzarían los vuelos directos entre ambos países. Al respecto, el mandatario transandino indicó que los estos deberían comenzar en diciembre.

    El presidente de las aeolíneas israelíes El Al, Amikam Ben-Zvi, confirmó los planes y dijo que los vuelos durarían aproximadamente 16 horas desde Tel Aviv a Buenos Aires y 15 horas para el regreso, los más largos hasta la fecha.

    En el ámbito de inteligencia artificial, en tanto, el acuerdo contempla el impulso de la cooperación tecnológica entre ambas naciones, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones, como consignó EFE.

    Más sobre:ArgentinaIsraelAcuerdos de IsaacJavier MileiBenjamin NetanyahuJerusalénMundo

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