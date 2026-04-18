Dictan prisión preventiva para segundo imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain

El Juzgado de Garantía de Temuco determinó prisión preventiva para Francisco Painevilo Maldonado quien estaba prófugo por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain en octubre de 2020.

Painevilo estaba siendo buscado desde 2021 y fue capturado la mañana de este viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) quienes dieron con su paradero en un inmueble en Padre Las Casas.

Según la investigación de la Fiscalía el hecho ocurrido en 2020 sucedió después de que un grupo de personas, entre ellos, Painevilo se dispusieran a instalar una barricada en la caletera ubicada en paralelo a la Ruta 5 Sur, a la altura del km 682.

Durante este tiempo, señala el Ministerio Público, también dispararon en contra de un camionero que transitaba por la zona, quien logró escapar.

Más tarde los sujetos depositaron neumáticos en la ruta y rociaron líquido acelerante para generar fuego.

Fue entonces cuando el comandante Cristián Fernández y el cabo Eugenio Nain, quienes se desplazaban por la pista contraria en un vehículo institucional se acercaron para disuadir esta acción y fueron atacados por parte de este grupo con disparos de proyectil múltiple y proyectil único.

En medio de esto el cabo Nain recibió un impacto balístico en su pecho que finalmente le provocó la muerte.

Los delitos que se le imputan a Painevilo son homicidio consumado a un carabinero en acto de servicio, homicidio frustrado a un carabinero en acto de servicio, disparos injustificados, porte de armas y homicidio frustrado simple por el ataque al conductor del camión.

La Fiscalía también señaló durante la audiencia que hallaron evidencias biológicas del imputado en un delito asociado al robo de camiones.

Cabe recordar que fue a raíz de este hecho y del asesinato del sargento segundo Carlos Retamal que se creó el proyecto y posterior Ley Nain-Retamal, que entre sus puntos está el endurecimiento de penas contra quienes atenten con la vida del personal de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Otro de los sindicados en el hecho es Luis Tranamil Nahuel quien fue condenado a 32 años de presidio en diciembre de 2023.

Además, hay un tercer individuo prófugo por este homicidio que ya ha sido identificado, aunque entre las evidencias se aprecia que habría sido un grupo de siete personas involucradas en este crimen.