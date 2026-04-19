A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el turno de Colo Colo para salir a la cancha por la Liga de Primera, donde recibe a Palestino en el marco de la Fecha 10.

Los Albos vienen de alzarse por 1-0 ante Deportes Concepción, mientras mantienen pendiente su partido ante Coquimbo Unido por la novena jornada.

Por su parte, los árabes vienen de vencer a Deportes Limache por la cuenta mínima en la reciente jornada local, mientras que lamentaron una derrota ante Montevideo City Torque en el marco de la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Colo Colo vs. Palestino

El partido de Colo Colo contra Palestino es este domingo 19 de abril, a las 18:30 horas.

Para este compromiso el Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana, lo que también configura su celebración de 101 años de vida.

Dónde ver a Colo Colo vs. Palestino

El partido de Colo Colo contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

En tanto, la cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.