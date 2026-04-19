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    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras

    Los hogares que reciben el beneficio actualmente tendrán una postulación automática y preferencia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde el Ministerio de energía confirmaron que el subsidio eléctrico se mantiene vigente, y que seguirá operando en los términos establecidos por la ley, conforme a los recursos actualmente aprobados.

    El pasado 16 de abril, en conversación con Desde la Redacción de la Tercera, la titular de Energía Ximena Rincón señaló que no se ampliaría el plazo, “porque eso se termina de pagar ahora. El subsidio termina ahora y lo que estamos viendo es qué hacemos con la otra deuda, con la deuda de las distribuidoras. (...) En los caminos de solución no está el tema del subsidio porque queremos encontrar una fórmula que nos permita resolver este tema”.

    En todo caso, desde un comunicado del Ministerio de Energía, expresaron que la quinta convocatoria del subsidio, correspondiente al segundo semestre, ya está confirmada para este 2026. Los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto y la aplicación del beneficio desde septiembre, distribuido en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

    Este subsidio apunta a los hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos en el Registro Social de Hogares. En la cartera recalcaron que quienes reciben el beneficio actualmente y mantienen sus condiciones van a tener postulación automática, además de preferencia. Los nuevos postulantes estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria.

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para deuda de distribuidoras RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Sobre el proceso de normalización tarifaria y el pago de deudas del sistema eléctrico, desde el Ministerio fueron enfáticos en mencionar que las deudas no se originaron en la administración actual.

    De este modo, mencionan que las decisiones de política pública que mantuvieron contenidas las tarifas eléctricas durante los años 2019 a 2023 generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, lo que acumuló una deuda significativa en el sistema.

    “En distribución, el retraso tarifario del período 2020–2024 generó una deuda base cercana a $831.982 millones", indicaron. En este sentido, sostienen que el descongelamiento tarifario permitirá normalizar los precios y recuperar gradualmente la deuda acumulada.

    Desde la cartera de Energía afirmaron que están trabajando con expertos y parlamentarios para generar una solución que les permita resolver el proceso de pago de deuda con las empresas distribuidoras sin generar nuevas alzas en las tarifas.

    “Estamos trabajando en el tema del arrastre de la deuda que tenía que haber subido, tal como lo había dejado el gobierno anterior. Quiero agradecer a todos los parlamentarios de ambas comisiones de Minería y Energía por el trabajo que estamos haciendo para lograr una modificación legal que nos permita resolver este tema, que es heredado. Estamos resolviendo una fórmula que va a tener un trámite legislativo”, detalló Rincón.

    Lee también:

    Más sobre:Ministerio de EnergíaSubsidio eléctricoXimena RincónTarifa eléctrica

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