Reportan que Irán habría rechazado nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos

Irán habría rechazado las nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos este domingo, según reportó una agencia estatal de noticias.

La información se conoce luego que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara el viaje de enviados a Pakistán para las conversaciones y que atacaría a Irán si no aceptaban sus condiciones.

Es más, a través de Truth Social, Trump señaló que los enviados especiales arribarían el lunes por la tarde para negociar, dejando solo un día para que las conversaciones avanzaran antes de que terminara el alto al fuego de dos semanas.

En ese contexto, la agencia de noticias iraní IRNA, sin citar ninguna fuente específica, reportó que e l país s e aus e ntaría d e la nu e va ronda d e diálogos .

“ Irán d ec laró qu e su aus e n c ia e n la s e gunda ronda d e con v e rsa c ion es se debe a lo que denominó las exigencias excesivas de Washington, expectativas poco realistas, constantes cambios de postura, contradicciones repetidas y el bloqueo naval en curso, que considera una violación del alto al fuego”, reportaron desde IRNA.

La postura que habría adoptado Irán se da en medio de un escenario de tensión en el estrecho de Ormuz, luego que el país impusiera un control estricto sobre la vía marítima, tras su reapertura por el alto al fuego en el Líbano.

Junto a lo anterior, Estados Unidos ha mantenido un bloqueo sobre los puertos iraníes y reforzó su presencia naval en la zona.

Las negociaciones que deberían reanudarse este lunes en Pakistán se darían luego de que una primera ronda de conversaciones en Islamabad concluyera sin acuerdo, puesto que se mantienen en disputa puntos como el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el control del estrecho de Ormuz.

Cabe señalar que la decisión de Irán es reportada justo después de la expectativa creciente por el contacto entre los ministros de asuntos exteriores de Irán y Pakistán, para resolver la potencial asistencia del país árabe a las conversaciones con Estados Unidos.