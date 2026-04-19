Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo a Irán de haber violado el acuerdo de alto al fuego tras presuntamente disparar en el estrecho de Ormuz contra un barco francés y un carguero británico.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que Teherán “decidió disparar” en la zona estratégica del Golfo Pérsico y calificó el hecho como “una violación total” del acuerdo vigente entre ambos países.

“Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz, ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, escribió Trump.

Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

Retoman las conversaciones

El republicano sostuvo además que emisarios estadounidenses viajarán a Islamabad, Pakistán, para retomar las negociaciones con Irán, en un nuevo intento por destrabar el conflicto. Según indicó, sus representantes llegarán este lunes por la noche a la capital pakistaní.

Trump insistió en que Irán pierde más que Estados Unidos con el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, y aseguró que Teherán estaría dejando de percibir unos 500 millones de dólares diarios por la interrupción del tránsito marítimo.

“El estrecho ya está cerrado por nuestro bloqueo. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden”, afirmó el mandatario.

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El presidente estadounidense también endureció el tono frente a Teherán y amenazó con destruir “todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán” si el régimen no acepta lo que describió como un acuerdo “justo y razonable”.

“Se acabó la amabilidad” , escribió Trump, quien agregó que será “un honor” hacer lo que, a su juicio, otros presidentes estadounidenses debieron haber hecho con Irán durante las últimas décadas.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de máxima tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán volvió a imponer un control estricto sobre la vía marítima luego de haber anunciado brevemente su reapertura tras el alto al fuego en el Líbano. En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes y ha reforzado su presencia naval en la zona.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se reanudarán en Pakistán luego de que una primera ronda de conversaciones en Islamabad concluyera sin acuerdo hace una semana. Entre los principales puntos de disputa siguen estando el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el control del estrecho de Ormuz.