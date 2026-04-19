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    Joaquín Niemann cierra lejos de los líderes un LIV Golf de México dominado por los españoles

    El chileno terminó el torneo como T20, con una papeleta de -5, muy por debajo del campeón Jon Rahm (-21). El podio fue compuesto únicamente por golfistas hispanos. En tanto, Torque GC finalizó en el cuarto puesto.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann durante la ronda final en el LIV Golf de México (Photo by Pedro Salado/LIV Golf).

    Joaquín Niemann terminó una irregular participación en el LIV Golf de México. El chileno finalizó en el puesto T20, con una tarjeta acumulada de -5, bastante lejos de los líderes del certamen realizado en Naucalpan. El campeón fue el español Jon Rahm, quien se impuso con una sólida actuación, con una papeleta total de -21.

    El talagantino registró 67 golpes en la jornada final y una tarjeta de -3, en lo que fue su mejor actuación en todo el fin de semana. Venía de firmar papeletas de -2, +2 y -2, respectivamente. Nunca logró acercarse a la zona alta de la clasificación individual.

    De esta forma, Niemann no pudo revalidar el título obtenido el año pasado en México. Cerró una participación poco brillante, en la línea de una deslucida temporada. El golfista nacional no pudo meterse dentro del top 10, lo que le hubiese permitido sumar unidades para el ranking mundial.

    Rahm continúa firme

    Niemann comenzó su recorrido por el Club de Golf Chapultepec en el noveno hoyo, donde iniciaría su presentación con un birdie. A diferencia del resto de días, tuvo un pasar más regular y no sufrió con los bogeys.

    De hecho, se mantuvo en bajo par hasta la bandera 16, donde volvería a descontar. Después, en la segunda y séptima sumaría dos aciertos para volver a restar, pero no alcanzaría.

    En tanto, Rahm tendría una jornada sublime. El León de Barrika enlazaría birdies en el hoyo 2, 4, 5, 12, 16 y un eagle en el 3. Esto le permitió lograr una tarjeta de -6 y un acumulado de -21.

    El español, que ha sido el gran oponente de Niemann en las últimas temporadas, le sacó seis golpes a sus perseguidores. David Puig y Josele Ballester, también hispanos, fueron segundo y tercero, con papeletas de -15 y -14, respectivamente.

    Se trata del segundo título de la temporada para el bicampeón del LIV Golf. Rahm también se impuso en Hong Kong.

    En tanto, Torque GC tampoco tuvo su mejor presentación en la competencia por equipos. El conjunto capitaneado por Niemann finalizó en la cuarta posición, con -22, a cuatro golpes del podio. Legion XIII (-45) se quedó con el primer lugar, siendo seguido por Fireballs GC (-36) y Southern Guards GC (-26).

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIV Golf de MéxicoJoaquín NiemannJon Rahm

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