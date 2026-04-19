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    “La guerra agrega presión para reposicionar prioridades”: la incertidumbre que rodea el futuro del LIV Golf de Niemann

    El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán obliga a Arabia Saudita a redifinir sus inversiones. El gobernador Yasir Al-Rumayyan, principal impulsor del circuito, reconoce las dificultades.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “La guerra agrega presión para reposicionar prioridades”: la incertidumbre que rodea el futuro del LIV Golf de Niemann. Pedro Salado/LIV Golf

    El LIV Golf atraviesa el momento más incierto desde su creación. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita evalúa reducir o incluso retirar su financiamiento al circuito, una decisión que podría comprometer la continuidad de una liga en la que ha colocado miles de millones de dólares. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán golpea el proyecto.

    Según lo señalado por medios de Europa, el anuncio sobre el nivel de respaldo que mantendrá la monarquía puede producirse en los próximos días. Hasta ahora no existe una resolución definitiva. El fondo ha destinado cerca de 6.000 millones de dólares al desarrollo de LIV Golf desde su lanzamiento. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Yasir Al-Rumayyan, aficionado al golf que lideró la expansión del circuito y su posicionamiento como alternativa al PGA Tour.

    Ahora, el propio Al-Rumayyan reconoció que el contexto internacional influye en las decisiones. “Por supuesto que la guerra agrega presión para reposicionar algunas prioridades”, dijo.

    Señales de alerta

    En paralelo a las evaluaciones, los ejecutivos de LIV fueron convocados a una reunión en Nueva York que ha sido descrita como una “cumbre de emergencia”. El encuentro será mientras se dispute el torneo de Ciudad de México. La incertidumbre se profundizó cuando, por primera vez en la historia del circuito, el centro de prensa del evento permaneció cerrado durante una jornada previa a la competencia.

    Los jugadores consultados señalaron que no habían recibido instrucciones extraordinarias. El español Sergio García también abordó la situación en rueda de prensa. “Esto no es lo que Yasir nos dijo al comienzo del año. Él dijo que está detrás de nosotros y que tienen un proyecto de muchos años”, señaló.

    Niemann es uno de los principales rostros del LIV Golf. Mateo Villalba/LIV Golf

    Un modelo costoso

    El circuito LIV nació con el objetivo de transformar el golf mediante un formato de competencia por equipos. Para consolidar su estructura, ofreció contratos millonarios a jugadores de alto perfil, entre ellos Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson y Joaquín Niemann. Sin embargo, el modelo financiero ha generado pérdidas significativas desde su creación.

    El director ejecutivo de LIV, Scott O’Neil, reconoció a comienzos de este año que la organización no espera alcanzar rentabilidad en el corto plazo. El principal obstáculo ha sido la falta de contratos televisivos de gran escala. Aunque la liga ha firmado acuerdos con cadenas en Estados Unidos e Inglaterra, las audiencias se han mantenido por debajo de las expectativas.

    Esta semana, con motivo del LIV de Ciudad de México, O’Nell volvió a abordar la situación. “La realidad es que estaremos financiados durante la temporada y hay que trabajar como locos para crear un plan de negocio que nos mantenga en marcha”, expresó.

    En ese contexto, intenta mantener el optimismo. “Lo que nos pasa no es diferente a cualquier otro negocio de capital privado en la historia de la humanidad”, trató de justificar.

    A nivel deportivo, el circuito también enfrentó dificultades para consolidar su posicionamiento competitivo. Durante sus primeros años, los torneos no otorgaban puntos para el ranking mundial, lo que limitaba la participación de jugadores interesados en clasificar a los major. La liga consiguió reconocimiento del sistema de ranking recién este año, pero con una asignación de puntos reducida.

    En esa línea, la estabilidad del circuito se ha visto afectada por la salida de figuras relevantes. Golfistas como Brooks Koepka y Patrick Reed abandonaron el LIV para regresar al PGA Tour.

    Mientras continúan las evaluaciones, el calendario sigue en marcha y la organización mantiene sus compromisos comerciales. Sin embargo, la continuidad del circuito depende directamente del respaldo financiero del fondo soberano saudí. La decisión final del PIF determinará si el proyecto reduce su escala operativa o enfrenta una reestructuración mayor.

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