SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    El certamen árabe recibe un espaldarazo por parte de la OWGR en medio de sus semanas complejas. La medida favorece directamente al golfista chileno, quien había explicitado el deseo de un acuerdo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major. Foto: Torque GC

    El Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) anunció que, a partir de la temporada 2026, los torneos del LIV otorgarán puntos válidos para la clasificación mundial. La decisión llega tras un proceso de evaluación que se extendió por siete meses. La medida es celebrada por Joaquín Niemann, quien había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de que se llegara a un acuerdo.

    La clasificación planetaria permite a los cuatro majors determinar a sus participantes. Claro que en el pasado, el US Open y el Abierto Británico habían creado categorías para los jugadores de LIV. Por otro lado, el Masters de Augusta y el PGA Championship daban invitaciones especiales.

    Según informó el OWGR, los puntos se asignarán exclusivamente a los diez primeros lugares de las competencias individuales. Los jugadores que finalicen fuera de ese grupo no recibirán unidades. De acuerdo con el organismo, los torneos de LIV serán evaluados bajo la categoría estándar de “eventos de campo pequeño”, lo que implica una distribución limitada de puntos en comparación con los circuitos tradicionales.

    En el comunicado, explican que la resolución reconoce explícitamente que LIV Golf no cumple con varios de los criterios de elegibilidad actualmente vigentes. Entre los factores mencionados se incluyen el formato sin corte en todos sus torneos, los mecanismos restringidos de acceso al circuito, la baja rotación de jugadores y un sistema de incorporación que, en muchos casos, responde a invitaciones o reclutamiento directo más que a procesos abiertos de clasificación.

    También se mencionan las vías de entrada limitadas al tour. Los dos cupos provenientes de la Serie Internacional del Asian Tour y tres lugares definidos por un evento de promociones cerrado. Según la OWGR, estas instancias “no compensan la rotación de jugadores que salen de la liga”.

    Otro punto señalado es la reciente modificación en la conformación de equipos de LIV Golf, con altas y bajas basadas en criterios de nacionalidad y no exclusivamente en rendimiento deportivo, lo que se aparta de los estándares habituales considerados por el ranking mundial.

    Sin embargo, pese a estas observaciones, el consejo sostuvo que su objetivo principal fue “identificar una forma equitativa de clasificar a los mejores jugadores del mundo”, incluyendo a quienes compiten en LIV Golf. El presidente de la OWGR, Trevor Immelman, abordó la complejidad del proceso. “Ha sido desafiante, al que hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y energía en resolver durante los siete meses transcurridos desde que LIV Golf presentó su solicitud”, señaló.

    “Reconocíamos plenamente la necesidad de clasificar a los mejores jugadores masculinos del mundo, pero al mismo tiempo teníamos que encontrar una manera de hacerlo equitativa para los miles de otros jugadores que compiten en otros circuitos”, agregó.

    Desde la OWGR también se dejó constancia de que el estatus otorgado a LIV Golf no es definitivo. El organismo reconoció que el circuito planea introducir cambios adicionales para la temporada 2027, los cuales serán analizados en futuras revisiones. Aun así, la decisión marca un punto relevante en la relación entre ambas entidades, luego de años de tensiones por la exclusión del circuito del sistema oficial de clasificación. Además, es un espaldarazo al circuito árabe en semanas complejas, donde han perdido a dos de sus figuras que decidieron retornar al PGA Tour.

    Con este nuevo marco, los jugadores mejor posicionados en los torneos de LIV volverán a tener una vía directa para impactar en el ranking mundial e ingresar a los major, aunque bajo condiciones específicas y con un alcance limitado en comparación con otros tours reconocidos.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoJoaquín NiemannLIV GolfRanking Mundial de GolfMajor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Lo más leído

    1.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    2.
    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    3.
    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    4.
    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    5.
    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Golpe al Campanil: Tribunal deja sin efecto la transformación de Universidad de Concepción en sociedad anónima deportiva

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”
    Chile

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660
    Cultura y entretención

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    Perreolandia 2026: todo lo que debes saber del festival de reggaetón

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano
    Mundo

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?