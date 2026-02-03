Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

El Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) anunció que, a partir de la temporada 2026, los torneos del LIV otorgarán puntos válidos para la clasificación mundial. La decisión llega tras un proceso de evaluación que se extendió por siete meses. La medida es celebrada por Joaquín Niemann, quien había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de que se llegara a un acuerdo.

La clasificación planetaria permite a los cuatro majors determinar a sus participantes. Claro que en el pasado, el US Open y el Abierto Británico habían creado categorías para los jugadores de LIV. Por otro lado, el Masters de Augusta y el PGA Championship daban invitaciones especiales.

Según informó el OWGR, los puntos se asignarán exclusivamente a los diez primeros lugares de las competencias individuales. Los jugadores que finalicen fuera de ese grupo no recibirán unidades. De acuerdo con el organismo, los torneos de LIV serán evaluados bajo la categoría estándar de “eventos de campo pequeño”, lo que implica una distribución limitada de puntos en comparación con los circuitos tradicionales.

En el comunicado, explican que la resolución reconoce explícitamente que LIV Golf no cumple con varios de los criterios de elegibilidad actualmente vigentes. Entre los factores mencionados se incluyen el formato sin corte en todos sus torneos, los mecanismos restringidos de acceso al circuito, la baja rotación de jugadores y un sistema de incorporación que, en muchos casos, responde a invitaciones o reclutamiento directo más que a procesos abiertos de clasificación.

También se mencionan las vías de entrada limitadas al tour. Los dos cupos provenientes de la Serie Internacional del Asian Tour y tres lugares definidos por un evento de promociones cerrado. Según la OWGR, estas instancias “no compensan la rotación de jugadores que salen de la liga”.

Otro punto señalado es la reciente modificación en la conformación de equipos de LIV Golf, con altas y bajas basadas en criterios de nacionalidad y no exclusivamente en rendimiento deportivo, lo que se aparta de los estándares habituales considerados por el ranking mundial.

Sin embargo, pese a estas observaciones, el consejo sostuvo que su objetivo principal fue “identificar una forma equitativa de clasificar a los mejores jugadores del mundo”, incluyendo a quienes compiten en LIV Golf. El presidente de la OWGR, Trevor Immelman, abordó la complejidad del proceso. “Ha sido desafiante, al que hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y energía en resolver durante los siete meses transcurridos desde que LIV Golf presentó su solicitud”, señaló.

“Reconocíamos plenamente la necesidad de clasificar a los mejores jugadores masculinos del mundo, pero al mismo tiempo teníamos que encontrar una manera de hacerlo equitativa para los miles de otros jugadores que compiten en otros circuitos”, agregó.

Desde la OWGR también se dejó constancia de que el estatus otorgado a LIV Golf no es definitivo. El organismo reconoció que el circuito planea introducir cambios adicionales para la temporada 2027, los cuales serán analizados en futuras revisiones. Aun así, la decisión marca un punto relevante en la relación entre ambas entidades, luego de años de tensiones por la exclusión del circuito del sistema oficial de clasificación. Además, es un espaldarazo al circuito árabe en semanas complejas, donde han perdido a dos de sus figuras que decidieron retornar al PGA Tour.

Con este nuevo marco, los jugadores mejor posicionados en los torneos de LIV volverán a tener una vía directa para impactar en el ranking mundial e ingresar a los major, aunque bajo condiciones específicas y con un alcance limitado en comparación con otros tours reconocidos.