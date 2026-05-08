La emoción de Stephanie Vaquer a la exitosa venta de entradas de WWE en su regreso a Chile

El regreso de WWE a Chile causó furor entre sus fanáticos. La empresa más grande de lucha libre y entretenimiento del mundo retornará al país con Stephanie Vaquer como estandarte. La venta de entradas generó alta expectativa y tardó pocos minutos en agotarse.

La Primera comandará un espectáculo plagado de estrellas. A la chilena se suman nombres como los de Seth Rollins, Gunther, Becky Lynch, Penta, The Usos, El Grande Americano y Oba Femi.

El evento se realizará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, como parte de la gira latinoamericana que incluye eventos en Argentina, Colombia y Ecuador.

El regreso de WWE a territorio nacional provocó un éxito rotundo. Este martes 5 de mayo se realizó la preventa de entradas, que provocó una alta expectativa. Más de 30 mil personas se conectaron a la fila virtual para lograr obtener los primeros 3.482 boletos. Estos, lógicamente, se agotaron en minutos.

En tanto, la venta general se habilitó este 7 de mayo a través del sistema Puntoticket. No obstante, el proceso duró apenas unos 15 minutos, ya que los fanáticos agotaron todas las entradas disponibles, que tienen valores que van desde los $39.100 hasta los $195.500, según la ubicación dentro del recinto

Los paquetes VIP también se agotaron, aunque con el paso de un par de horas. Estos van desde los $299.990 hasta los $859.000.

La reacción de Vaquer y la petición por Chile de otra superestrella

La exitosa venta de entradas en territorio nacional generó la reacción de Vaquer, que destacó la velocidad con la que los fanáticos compraron los boletos: “Agotado en menos de 15 minutos”, escribió en una historia de Instagram. El posteo fue acompañado con un emoji con la carita llorando de emoción.

Stephanie Vaquer valoró la rápida venta de entradas de WWE en su regreso a Chile. Foto: Stories @stephanie.vaquer (Instagram).

A la respuesta de la chilena también se sumó la publicación de otra superestrella. El canadiense Sami Zayn fue tajante: “Chile debería ser un PLE (Premium Live Event)”, escribió en su cuenta de X.

El luchador aseguró que Chile debería albergar uno de los eventos mensuales que realiza la empresa durante el año. Sami Zayn reiteró un llamado que antes también había hecho.

El canadiense vino en 2019, en la última oportunidad en que la empresa estuvo en Chile. Tiempo después fue consultado sobre el mejor público que ha presenciado en sus constantes viajes por el mundo: “Santiago, Chile. No sé si lo saben, suena como un chiste o algo, pero en realidad es una de las mejores ciudades para la lucha libre, de las mejores ciudades para todo. Una multitud increíble”, aseguró hace unos años.