Un irregular Joaquín Niemann sigue sin repuntar en el LIV Golf de México

Joaquín Niemann tuvo una irregular jornada en el LIV Golf de México (Photo by Mateo Villalba/LIV Golf).

Joaquín Niemann continúa con un paso irregular en LIV Golf de México, certamen que busca defender tras coronarse en 2025. No obstante, el chileno tuvo una poca fructífera jornada sabatina en el Club de Golf Chapultepec.

Tras 69 golpes y una tarjeta de -2, el talagantino completó una papeleta total de -2 y se ubica como T29. A falta de una fecha de competencia, el líder es el español Jon Rahm (-14).

Lejos de los primeros lugares

El golfista nacional salió al césped de Naucalpan en el décimo hoyo, donde iniciaría una presentación en la línea de todo el fin de semana, mezclando buenas y malas. Tras un primer lanzamiento bajo par, enlazaría dos birdies consecutivos en las banderas 11 y 12.

Esto generó ilusión de cara a una jornada donde tenía la obligación y la necesidad de recortar distancia con los líderes. Volvió a descontar en el hoyo 16, pero vino el declive.

Nuevamente, Niemann alternó aciertos con fallos. Dos bogeys consecutivos, en las banderas 17 y 18, terminaron pasándole la cuenta. Rápidamente perdió el envión que tenía y volvió a caer en la tabla de posiciones, alejándose de los primeros lugares.

El chileno continuó su jornada bajo par hasta el hoyo 8, donde volvió a descontar con un nuevo birdie, pero no sería suficiente para acercarse a los líderes.

A falta de la jornada dominical, el puntero es Jon Rahm, el gran oponente y rival del chileno en las últimas temporadas. El León de Barikka lidera con una papeleta total de -14. El podio lo completan ..

En tanto, Torque GC marcha en la cuarta ubicación de la competencia por equipos, con una tarjeta acumulada de -10. Legion XIII lidera con -38, y seguido por Fireballs GC (-23) y Southern Guards GC (-20).