Machado dice que está en permanente comunicación con EE.UU. y que espera volver a Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que está convencida de que podrá regresar a su país cuando llegue el momento de realizar elecciones libres tal y como marcan, según aseguró, las directrices de las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.

La Premio Nobel de la Paz 2025, de visita en Madrid, donde el viernes recibió la Llave de Oro de la ciudad de la capital española, dijo en una conferencia de prensa que mantiene una comunicación permanente con Estados Unidos, por mucho que Washington esté colaborando activamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora al frente del país tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en enero.

Machado señaló que el secretario de Estado nortamericano, Marco Rubio, ha dejado bien claro que la fase final del plan concebido por Estados Unidos contempla una transición a la democracia con elecciones libres, momento en el que planea regresar al país.

La líder opositora venezolana ha reclamado no obstante concreción sobre esta fecha, porque entiende que la sociedad “clama por la definición de un calendario electoral”, junto a otras demandas ya conocidas como la liberación de todos los presos políticos.

Mientras tanto la líder opositora permanece a la espera dado que, según dijo, ahora Venezuela atraviesa una fase delicada y compleja en la cual “los propios actores del régimen están siendo forzados a iniciar un proceso de desmantelamiento de una estructura represiva, de una estructura de corrupción y una estructura del crimen”.

Rechazo a reunión con Sánchez

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó el viernes que había ofrecido a la líder opositora la posibilidad de verse las caras, pero Machado rechazó la invitación.

En respuesta, Machado referió escuetamente a la cumbre progresista de Barcelona en la que Sánchez participa junto a otros líderes internacionales, entre ellos críticos de la opositora como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como motivo principal.

“Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes, líderes políticos, de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente”, explicó.

En todo caso, y al explicar el viernes la situación, Sánchez quiso dejar claro que “las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición”, recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González o Leopoldo López.

González fue candidato en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela y la oposición lo defiende como presidente electo, aunque España no le reconoce como tal. Una hospitalización le impedió participar junto a Machado en la conferencia de prensa de este sábado.