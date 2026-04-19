Más de 40 años de tradición en el atletismo: Martina Weil, María Ignacia Montt y Claudio Romero brillan en el Orlando Guaita

El polideportivo nacional vivió una gran jornada en el estadio atlético Mario Recordón con el Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026, uno de los eventos más importantes para el atletismo en Chile, que cuenta con una tradición de más de cuatro décadas.

200 deportistas participaron en 24 pruebas para la edición número 44 del evento, que forma parte del circuito internacional. Ahí, la mayor atracción fue la presencia de Martina Weil.

La atleta se impuso holgadamente en los 400 metros planos, con un tiempo de 51.99, y revalidó su título del año pasado. En entrevista con El Deportivo, la velocista, erradicada en Bélgica, analizó su temporada 2025 y entregó detalles de la preparación que la tiene en su mejor momento.

“Fue un año de mucho aprendizaje y siento que por fin fui capaz de demostrar en la pista de lo que soy capaz”, indicó.

Poco después de que corriera la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo, fue el turno del resto de las representantes de Las Pumas. Macarena Borie, Antonia Ramírez, Belén Ituarte, Javiera Cañas y Maria Ignacia Montt compitieron en los 100 metros planos.

Montt (11.62) se quedó con la medalla de oro, mientras que Ituarte (11.70) y Ramírez (11.93) sellaron el podio. La competencia tuvo una importancia marcada, ya que iba a definir a las designadas para el Mundial de Relevos, que se disputará en Gaborone, Botsuana, entre el 2 y el 3 de mayo.

“Tenemos un calendario bien intenso. El próximo sábado nos presentamos en Sudáfrica, en una competencia preparatoria en Pretoria. Después volamos al Mundial de Relevos en Botsuana. Nos tocan semanas intensas con el relevo. Todo esto está enfocado en buscar un cupo para el Mundial de 2027”, indicó tras la prueba.

“Hoy se definía con la carrera las que entraban, así que mañana van a estar las noticias de quiénes integran el relevo”, añadió.

Por otra parte, Lucas Nervi y Claudio Romero fueron otras de las grandes figuras que se presentaron en el Mario Recordón, aunque. El campeón panamericano no pudo revalidar su favoritismo y se quedó con la medalla de plata en el lanzamiento de disco, con una marca de 62.75 metros. El triunfo fue para Romero, con 65.25, mientras que el brasileño Wellinton Fernandes Da Cruz (60.41) se quedó con el tercer lugar.

El crecimiento del Orlando Guaita

El tradicional torneo Orlando Guaita está en un constante crecimiento. El certamen pasó de ser un Grand Prix sudamericano a ser un Continental Tour.

Su relevancia le permite tener cada vez más y mejores exponentes internacionales, algo que fue destacado por Luis Figueroa, presidente de la Federación Atlética de Chile, que espera elevar el torneo aún más.

“La idea es poder llevarlo a un nivel más elevado para los próximos años. Esto significa que el próximo año vamos a tener que tener un mínimo de 75 mil dólares para poder echar la máquina”, indicó.

“Estuvimos hablando con la ministra (Natalia Duco) y con la vicepresidenta de World Athletics (Ximena Restrepo) para poder colaborar en conjunto y llegar a una categoría más elevada, y así darle un puntaje más connotado a nuestros deportistas, que se están proyectando para los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales”, añadió el timonel de la federación.

“Vienen varios deportistas de proyección, tenemos un semillero bastante bueno. Los técnicos y entrenadores, que hay en distintas partes del país, están dando lo mejor para sacar buenos elementos atléticos que nos representen. Me atrevo a decir que el día de mañana tenemos un futuro bastante bueno”, cerró.