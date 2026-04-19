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    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Una alternativa que por años se ha presentado como un sustituto “saludable”, podría terminar por ser lo contrario. Un edulcorante presente en productos “sin azúcar” está siendo cuestionado por la ciencia, tras hallazgos que apuntan a posibles efectos secundarios graves en el cerebro.

    Por 
    Constanza Llefi
    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Durante años, la ciencia se ha preocupado de explorar alternativas más saludables que se puedan utilizar para endulzar los alimentos. No es ningún secreto que consumir azúcar refinada puede traer consecuencias para la salud como las caries, la obesidad, enfermedades cardíacas, entre otras afecciones.

    A raíz de esto, es que se descubrieron y se comenzaron a popularizar entre la población los edulcorantes: aditivos (naturales o artificiales) que sustituyen al azúcar y aportan pocas o ninguna caloría.

    En la actualidad, uno de los edulcorantes más presentes en alimentos de consumo habitual es el eritritol. Este se encuentra presente en barritas de proteínas, bebidas energéticas, gaseosas “zero”, galletas sin azúcar, y una gran gama de snacks.

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Durante muchos años, esta alternativa se ha considerado como una opción segura y saludable, sin embargo, han surgido investigaciones que han levantado alerta en la comunidad científica, ya que este edulcorante podría estar dañando una de las barreras protectoras más importantes del cerebro.

    Eritritol: ¿cuál es el daño que podría estar causándole a nuestro cerebro?

    Un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado decidió investigar los posibles efectos del edulcorante en el cerebro, específicamente, en la barrera hematoencefálica: un conjunto de células que se encarga de proteger al órgano y al sistema nervioso central de sustancias tóxicas que se encuentren en la sangre. Al mismo tiempo, también permite el paso de nutrientes.

    Específicamente, los expertos realizaron el ejercicio de exponer las células de la barrera a niveles de eritritol similares a los que se encuentran en una bebida gaseosa sin azúcar. Esto les permitió observar una reacción en cadena de daño celular.

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Los científicos denominan a esto estrés oxidativo, un proceso que cuando se desencadena inunda las células con moléculas dañinas y altamente reactivas, al mismo tiempo que reducen las defensas antioxidantes naturales del organismo.

    En el experimento, este doble ataque dañó la capacidad de las células para funcionar correctamente y, en algunos casos, fue capaz de destruirla completamente.

    Otro descubrimiento fue el efecto que tuvo el edulcorante sobre la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para regular el flujo sanguíneo: estos actúan como controladores, es decir, se dilatan cuando los órganos requieren de más sangre y se estrechan cuando es el caso contrario.

    El estudio reveló que el eritritol alteraba este sistema y causó preocupación en los científicos ya que, el resultado de la alteración de este proceso podrían ser vasos sanguíneos muy contraídos, lo que podría privar al cerebro del oxígeno y los nutrientes que requiere.

    Estos hallazgos se añaden a los detalles descubiertos por otros estudios observacionales que se llevaron a cabo anteriormente, y que relacionaron el consumo de eritritol con un aumento en las tasas de infarto y accidente cerebrovascular (ACV).

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    ¿Qué consecuencias para la salud puede ocasionar el daño a la barrera hematoencefálica?

    El daño a la barrera protectora podría tener consecuencias potencialmente graves para la salud cardíaca y podría aumentar el riesgo de un derrame cerebral.

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Primeramente, el estrés oxidativo podría aumentar la vulnerabilidad del cerebro a los coágulos de sangre: una de las principales causas de accidente cerebrovascular (ACV).

    El eritritol también mostró indicios de ser capaz de sabotear la defensa natural del cuerpo contra los coágulos sanguíneos. Cuando se forman estas masas semisólidas de sangre, las células liberan una enzima “disolvente de coágulos”. Si ese proceso no logra llevarse a cabo, puede causar un derrame cerebral isquémico.

    Además, un estudio que realizó un amplio seguimiento a miles de personas, descubrió que aquellos con los niveles más altos del edulcorante en sangre, tenían aproximadamente el doble de probabilidades de sufrir un evento cardíaco grave.

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    ¿Qué recomiendan los expertos respecto al consumo del edulcorante?

    Aún se necesitan realizar estudios más intensivos para poder señalar con certeza las cantidades máximas recomendadas de eritritol.

    Para los consumidores del edulcorante, los hallazgos plantean interrogantes difíciles sobre las ventajas y desventajas, ya que este puede ser una herramienta valiosa para el control de peso y la prevención de la diabetes tipo 2, ya que contribuye a controlar los peaks de azúcar en sangre.

    Los realizadores de la investigación reconocieron que, el próximo paso, es llevar a cabo pruebas que utilicen sistemas más avanzados y que imiten de mejor manera la fisiología real del cuerpo humano.

    Pero, por ahora, los organismos reguladores de alimentación de Europa y Estados Unidos sí aprueban el eritritol como una alternativa segura para el consumo.

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

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