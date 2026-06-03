Formalizan al alcalde de La Calera, Johnny Piraino, por uso de maquinaria municipal en su casa

La Fiscalía de Valparaíso formalizó al alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al Fisco.

Se fijó un plazo de 180 días de investigación y quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que “la investigación que llevó adelante el Ministerio Público permitió reunir antecedentes suficientes para formalizar investigación respecto del alcalde”.

“Se le atribuye responsabilidad en un delito de fraude al fisco por haber instruido a personal bajo su dependencia a trasladar desde el pañuelo municipal hasta la parcela de su propiedad ubicada en el sector La Peña de Nogales, maquinaria municipal, para realizar faenas ajenas al servicio municipal”, precisó.

El fiscal indicó que esta acción del militante de la Democracia Cristiana (DC) “habría generado un perjuicio, aun cuando de baja entidad, suficiente para la configuración del ilícito por el cual se le ha formalizado”.

“El perjuicio ocasionado por estos hechos no es elevado”, expuso el persecutor, puntualizando que teniendo en consideración que el alcalde no arriesga una pena de cumplimiento efectivo, solicitaron medidas cautelares de menor intensidad.

Piraino, por su parte, difundió un video en redes sociales al finalizar la audiencia, en que agradeció el apoyo de vecinos y cercanos.

El uso de maquinaria municipal en la casa del jefe comunal fue detectado por un informe de la Contraloría y el alcalde fue suspendido por 30 días de su cargo.

“Hoy existe una investigación en curso respecto de la cual siempre he estado disponible para colaborar y entregar todos los antecedentes que sean necesarios. Confío plenamente en las instituciones y que este proceso permitirá esclarecer los hechos. Quiero transmitir tranquilidad. Mi compromiso con la comuna sigue siendo el mismo de siempre. Trabajar por nuestra gente, por los proyectos que hemos impulsado juntos y por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”, manifestó.