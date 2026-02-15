Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino (DC), fue suspendido el pasado 16 de enero por un plazo de 30 días tras un informe de Contraloría en que se detallaba el uso irregular de maquinaria municipal en su casa particular .

Según la información compartida por Radio Biobío, el informe de Contraloría habría detallado el uso irregular durante marzo de 2023.

El organismo fiscalizador reconoció que un camión aljibe y una retroexcavadora municipales habrían sido usadas en el domicilio de Piraino, en la comuna de Nogales.

El hecho fue dado a conocer recientemente tras denuncias por redes sociales. Contraloría fiscalizó el uso de los vehículos y finalmente habría formulado los cargos administrativos contra el jefe comunal, que decidió no apelar a la sanción y cumplirla, por lo que retornaría a sus funciones desde este domingo 15 de febrero.

Por otro lado, según el citado medio, Piraino durante su período suspendido se habría realizado una operación por una hernia inguinal.

“Fue una sanción administrativa, no penal”

A través de un video publicado en su Instagram personal, Piraino entregó sus descargos respecto a la sanción de Contraloría.

El jefe comunal enfatizó que la medida fue de tipo administrativa y que tenía la posibilidad de apelarla.

“Yo tenía la instancia de poder apelar, dilatando esta cosa, incluso pudiese haber tenido resultados positivos, pero yo dije “cerremos esta página”, creo que es una instrucción que inicialmente nos dijo la Contraloría como funcionario municipal y la voy a acatar", explicó.

“Fue una situación puntual, no tiene nada que ver con lo que circula en las redes sociales, de que los proyectos, tratos directos, no, nada. Y no es primer alcalde o alcaldesa de Chile que ha tenido una medida, en este caso fue administrativa, no fue en el ámbito penal, no fue en el ámbito del Ter”, agregó el jefe comunal.

Respecto a la mencionada operación, señaló que habría aprovechado la suspensión para poder realizarla y así no tener que utilizar licencia médica. “Me operé tranquilamente, ya estoy de alta, así que con todo el power”, señaló al respecto.