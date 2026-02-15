Homenajes en Valparaíso y Biobío marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

En el marco del Día Nacional del Brigadista Forestal, autoridades y trabajadores del sector rindieron este fin de semana homenajes a los brigadistas fallecidos en el combate de incendios forestales, en ceremonias realizadas en las regiones de Valparaíso y Biobío, las que también sirvieron para reconocer la labor de quienes continúan en la primera línea frente a las emergencias.

En la Región de Valparaíso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Seremi de Agricultura realizaron un emotivo acto el viernes 13 en la central de coordinación de la Corporación Palma 1, en el sector de Rodelillo, donde se develó un memorial en recuerdo de nueve trabajadores del organismo fallecidos entre 1977 y 2006 mientras combatían incendios forestales. El homenaje incluyó a cinco brigadistas, tres pilotos de aviones cisterna y un asistente de operaciones.

En la instancia, el seremi de Agricultura de Valparaíso, Sergio Salvador, destacó “la entrega que tienen estos hombres y mujeres valientes que combaten el fuego y, al mismo tiempo, protegen el patrimonio natural, material y, sobre todo, la vida de nuestros vecinos”. Asimismo, precisó que en la región 252 brigadistas integran 34 brigadas forestales, entre unidades de herramientas, agua, nocturnas y mecanizadas.

Por su parte, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, valoró el compromiso de los combatientes con la comunidad, subrayando que su trabajo se orienta a “salvar vidas de personas, mascotas y, obviamente, de todos los ecosistemas”. En tanto, el jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Patricio Balladares, relevó el sacrificio que implica esta labor, muchas veces a costa del tiempo familiar. A su vez, el brigadista Renato Silva enfatizó que el trabajo se realiza “con cariño y corazón” para proteger a la naturaleza y a las personas.

Homenajes a brigadistas fallecidos marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

En paralelo, en la Región del Biobío se desarrolló una segunda ceremonia que incluyó un minuto de silencio por las personas fallecidas en las comunas de Penco y Tomé, además de un reconocimiento a brigadistas destacados de Conaf y de empresas forestales por su desempeño durante la reciente emergencia. El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, destacó la valentía de los combatientes y reafirmó el compromiso del Estado con la prevención y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

La gerenta regional de Corma Biobío-Ñuble, Margarita Celis, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, mientras que el director regional de Conaf, Esteban Krause, valoró la vocación de servicio de 15 brigadistas que continuaron combatiendo incendios pese a haber perdido sus viviendas.

La jornada también incluyó un reconocimiento a Bomberos de Chile y a las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (Brifes) del Ejército, por su apoyo durante la contingencia.

Cabe recordar que el Día Nacional del Brigadista Forestal se conmemora cada 15 de febrero, en memoria de los 13 brigadistas fallecidos en 2009 tras el accidente de un helicóptero en el sector Polhuin, comuna de Chanco, Región del Maule, mientras se dirigían a combatir un incendio forestal. Desde entonces, la fecha honra el sacrificio de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de esta labor.