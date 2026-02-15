SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Homenajes en Valparaíso y Biobío marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    El Día Nacional del Brigadista Forestal se conmemora cada 15 de febrero, en memoria de los 13 brigadistas fallecidos en 2009 tras el accidente de un helicóptero en el sector Polhuin, comuna de Chanco, Región del Maule, mientras se dirigían a combatir un incendio forestal.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Homenajes a brigadistas fallecidos marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    En el marco del Día Nacional del Brigadista Forestal, autoridades y trabajadores del sector rindieron este fin de semana homenajes a los brigadistas fallecidos en el combate de incendios forestales, en ceremonias realizadas en las regiones de Valparaíso y Biobío, las que también sirvieron para reconocer la labor de quienes continúan en la primera línea frente a las emergencias.

    En la Región de Valparaíso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Seremi de Agricultura realizaron un emotivo acto el viernes 13 en la central de coordinación de la Corporación Palma 1, en el sector de Rodelillo, donde se develó un memorial en recuerdo de nueve trabajadores del organismo fallecidos entre 1977 y 2006 mientras combatían incendios forestales. El homenaje incluyó a cinco brigadistas, tres pilotos de aviones cisterna y un asistente de operaciones.

    En la instancia, el seremi de Agricultura de Valparaíso, Sergio Salvador, destacó “la entrega que tienen estos hombres y mujeres valientes que combaten el fuego y, al mismo tiempo, protegen el patrimonio natural, material y, sobre todo, la vida de nuestros vecinos”. Asimismo, precisó que en la región 252 brigadistas integran 34 brigadas forestales, entre unidades de herramientas, agua, nocturnas y mecanizadas.

    Por su parte, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, valoró el compromiso de los combatientes con la comunidad, subrayando que su trabajo se orienta a “salvar vidas de personas, mascotas y, obviamente, de todos los ecosistemas”. En tanto, el jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Patricio Balladares, relevó el sacrificio que implica esta labor, muchas veces a costa del tiempo familiar. A su vez, el brigadista Renato Silva enfatizó que el trabajo se realiza “con cariño y corazón” para proteger a la naturaleza y a las personas.

    Homenajes a brigadistas fallecidos marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    En paralelo, en la Región del Biobío se desarrolló una segunda ceremonia que incluyó un minuto de silencio por las personas fallecidas en las comunas de Penco y Tomé, además de un reconocimiento a brigadistas destacados de Conaf y de empresas forestales por su desempeño durante la reciente emergencia. El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, destacó la valentía de los combatientes y reafirmó el compromiso del Estado con la prevención y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

    La gerenta regional de Corma Biobío-Ñuble, Margarita Celis, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, mientras que el director regional de Conaf, Esteban Krause, valoró la vocación de servicio de 15 brigadistas que continuaron combatiendo incendios pese a haber perdido sus viviendas.

    La jornada también incluyó un reconocimiento a Bomberos de Chile y a las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (Brifes) del Ejército, por su apoyo durante la contingencia.

    Homenajes a brigadistas fallecidos marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    Cabe recordar que el Día Nacional del Brigadista Forestal se conmemora cada 15 de febrero, en memoria de los 13 brigadistas fallecidos en 2009 tras el accidente de un helicóptero en el sector Polhuin, comuna de Chanco, Región del Maule, mientras se dirigían a combatir un incendio forestal. Desde entonces, la fecha honra el sacrificio de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de esta labor.

    Más sobre:BrigadistasConafBomberosIncendiosHomenajeDía del Brigadista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa

    Senapred confirma dos lesionados por incendio forestal en Vichuquén

    Ucrania reivindica ataque con drones a terminal petrolera en el sur de Rusia

    Clausuran local de comida que operaba como centro de eventos clandestino en Quinta Normal

    Conaf reporta 13 incendios forestales activos este domingo: cuatro se mantienen en combate

    Lo más leído

    1.
    Emiten alerta meteorológica por lluvias intensas en corto plazo en el norte del país

    Emiten alerta meteorológica por lluvias intensas en corto plazo en el norte del país

    2.
    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    3.
    Muere a los 56 años Carlos Cortés, abogado penalista y director de Blanco y Negro

    Muere a los 56 años Carlos Cortés, abogado penalista y director de Blanco y Negro

    4.
    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    5.
    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa
    Chile

    Alcalde de La Calera fue suspendido por 30 días tras uso de maquinaria municipal en su casa

    Senapred confirma dos lesionados por incendio forestal en Vichuquén

    Homenajes en Valparaíso y Biobío marcan conmemoración del Día Nacional del Brigadista

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Darío Osorio se luce en la goleada del Midtjylland
    El Deportivo

    Darío Osorio se luce en la goleada del Midtjylland

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca en un duelo crucial por los puestos de Champions League

    Alfredo Stöhwing: “Carlos Cortés era un gran colocolino, muy inteligente y apasionado”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria
    Mundo

    Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria

    Ucrania reivindica ataque con drones a terminal petrolera en el sur de Rusia

    Trump asegura que su Junta de la Paz ya ha recaudado más de 5.000 millones de dólares para reconstruir Gaza

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York