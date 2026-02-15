Conaf reporta 13 incendios forestales activos este domingo: cuatro se mantienen en combate

De acuerdo con el reporte actualizado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a nivel nacional se registran 13 incendios forestales, los que han afectado una superficie total de 7,0 hectáreas.

Según el desglose regional, la Región Metropolitana concentra el mayor número de siniestros, con tres incendios que totalizan 0,9 hectáreas afectadas. Le siguen Maule, con 2 incendios y 0,5 hectáreas; Los Lagos, con 2 incendios y 0,3 hectáreas; y Biobío, con 3 incendios y 0,1 hectáreas. En tanto, La Araucanía registra 1 incendio con 5,0 hectáreas afectadas; Ñuble, 1 incendio y 0,3 hectáreas; y Valparaíso, 1 incendio, sin superficie comprometida reportada hasta el momento.

Respecto del estado de los incendios iniciados este 15 de febrero de 2026, Conaf informó que cuatro se mantienen en combate. Se trata de los siniestros Fundo La Estrella, en la comuna de Freire, Región de La Araucanía, con 5 hectáreas afectadas; Naltagua, en Isla de Maipo, Región Metropolitana, con 0,5 hectáreas; Neuque, en Tomé, Región del Biobío, con 0,1 hectáreas; y Chivato, en la comuna de Maule, Región del Maule, con 0,2 hectáreas.

Conaf reporta 45 incendios forestales durante la jornada y más de 28 mil hectáreas afectadas

En condición de controlados se encuentran los incendios San José II, en Castro, Región de Los Lagos, con 0,3 hectáreas, y Campanario, en Yungay, Región de Ñuble, con 0,3 hectáreas afectadas.

En tanto, seis incendios fueron extinguidos durante la jornada. Estos corresponden a Linderos 3, en Buin, Región Metropolitana (0,3 ha); Estación Villa Alegre, en Villa Alegre, Región del Maule (0,3 ha); Quinta San Miguel, en Hualqui, Región del Biobío (0,1 ha); Cruz Martínez, en Pudahuel, Región Metropolitana (0,1 ha); Puente Perales, en Yumbel, Región del Biobío (0,0 ha); y Peaje Las Vegas, en Llay-Llay, Región de Valparaíso (0,0 ha).

Finalmente, el reporte consigna un incendio bajo observación, correspondiente a Nercon, en la comuna de Castro, Región de Los Lagos, sin superficie afectada.