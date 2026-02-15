Incendio forestal en Vichuquén: 250 hectáreas se han visto afectadas y tres viviendas siniestradas

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) han dado a conocer que el incendio forestal que afecta a la comuna de Vichuquén en la Región del Maule, ya ha consumido un total de 250 hectáreas.

El jefe operaciones de Senapred, Cristian Espinoza, se refirió a la emergencia que mantiene con alerta roja a la comuna señalando que “hemos ya terminado el Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres), en donde vimos los puntos de acción para trabajar el día de hoy y lo trabajado el día de ayer en la noche. Tenemos alrededor de 250 hectáreas consumidas, de acuerdo al reporte que nos dio el organismo técnico que Conaf”.

Según detalló en conversación con Meganoticias, ya se encuentran trabajando las aeronaves en combatir el siniestro, a la vez que apuntó que hasta el momento han sido tres las viviendas que se han visto afectadas por el siniestro y una persona lesionada.

“Confirmamos tres viviendas siniestradas, en donde son segundas viviendas. Tenemos una persona lesionada que el día de ayer sufrió una lesión en su ojo, en el pómulo. No tenemos más personas lesionadas“, mencionó.

Respecto al trabajo para el día de hoy el jefe de operaciones de Senapred explicó que “desafortunadamente tenemos rachas de viento de 30 kilómetros por hora, de acuerdo con lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile”, por lo que se movilizarán para analizar la posible propagación del siniestro a un sector con viviendas.

“Vamos a ir a ver ese sector, para ver si tenemos de acuerdo a la prognosis que nos dio Conaf, la propagación de estas y así hacer la evacuación. Al momento no se ha requerido y vamos a estar disponibles para cualquier requerimiento de la comunidad”, señaló.