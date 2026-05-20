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    Política

    Diputados rechazan por amplia mayoría el polémico artículo sobre Inteligencia Artificial que incluía la megarreforma

    Por 104 votos en contra, solo 43 a favor (todos del oficialismo) y 7 abstenciones, se descartó el artículo. La oposición, el PDG y el PNL rechazaron la norma.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Un rechazo transversal tuvo, en la votación en la sala de la Cámara de Diputados, el Artículo 8 del proyecto de megarreforma para la Reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast. La polémica norma, permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor, a escala masiva y había sido replicada textualmente de una propuesta de Gabriel Boric en 2024.

    De esta manera por 104 votos en contra, solo 43 a favor (todos del oficialismo) y 7 abstenciones, se rechazó el artículo, que requería al menos 78 votos para su aprobación.

    De esta manera, tanto miembros de la oposición como del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Nacional Libertario (PNL) rechazaron la norma.

    Cabe señalar que los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara también habían recomendado su rechazo.

    El Artículo N° 8 proponía agregar a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual un nuevo artículo 71 T del siguiente tenor: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas.”.

    La propuesta, además del mundo político, había generado el rechazo de organizaciones como la Federación de Medios de Comunicación, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entre otras.

    Más sobre:MegarreformaCámara de DiputadosInteligencia ArtificialPolémico Artículo

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