Diputados rechazan por amplia mayoría el polémico artículo sobre Inteligencia Artificial que incluía la megarreforma

Un rechazo transversal tuvo, en la votación en la sala de la Cámara de Diputados, el Artículo 8 del proyecto de megarreforma para la Reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast. La polémica norma, permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor, a escala masiva y había sido replicada textualmente de una propuesta de Gabriel Boric en 2024.

De esta manera por 104 votos en contra, solo 43 a favor (todos del oficialismo) y 7 abstenciones, se rechazó el artículo, que requería al menos 78 votos para su aprobación.

De esta manera, tanto miembros de la oposición como del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Nacional Libertario (PNL) rechazaron la norma.

Cabe señalar que los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara también habían recomendado su rechazo.

El Artículo N° 8 proponía agregar a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual un nuevo artículo 71 T del siguiente tenor: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas.”.

La propuesta, además del mundo político, había generado el rechazo de organizaciones como la Federación de Medios de Comunicación, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entre otras.