    Nacional

    Clausuran local de comida que operaba como centro de eventos clandestino en Quinta Normal

    "La Tuna" funcionaba sin la patente para comercializar alcoholes o realizar eventos masivos. Al momento de la fiscalización, carabineros y personal municipal encontraron a más de 400 personas extranjeras, las que fueron desalojadas sin mayores inconvenientes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Clausuran local de comida que operaba como centro de eventos clandestino en Quinta Normal

    Carabineros y personal municipal de Quinta Normal colaboraron en la clausura de un local de comida que operaba como centro de eventos informal en la mencionada comuna de la Región Metropolitana.

    El operativo fue realizado durante la madrugada del domingo, tras una serie de llamados por parte de vecinos denunciando la situación.

    El local “La Tuna”, ubicado en plena avenida Mapocho, operaba como un centro de eventos clandestino. De hecho, al momento en que llegó personal de carabineros y municipal, una fiesta con más de 400 personas extranjeras se encontraba en pleno desarrollo.

    “Por lo tanto, se procedió a la fiscalización, la incautación de las especies que se vendían, como así también la clausura del local poniendo a disposición los antecedentes ante el Ministerio Público, como así también al juzgado de policía local respectivamente”, detalló el mayor Daniel Barrera, de la 22° Comisaría de Quinta Normal.

    Según el detalle compartido por Carabineros, los funcionarios incautaron un total de 562 botellas de cerveza, 72 de licores y 296 bebidas gaseosas, isotónicas y energizantes, las que fueron retiradas por los inspectores municipales y remitidas como evidencia.

    Por otro lado, el administrador del local resultó detenido y quedó a la espera de ser citado por el Ministerio Público.

