Hombre muere tras ser baleado en su domicilio en San Pedro de la Paz: tres sujetos ingresaron al inmueble

Un hombre murió tras recibir un disparo al interior de su domicilio en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

De acuerdo con información entregada por el subcomisario Bastián Ibañez, de la Brigada de Homicidios (BH) de Policía de Investigaciones (PDI), la víctima presentaba dos heridas atribuibles a entrada y salida de proyectil balístico.

Según detalló el oficial, el hecho ocurrió durante la mañana del sábado, cuando el hombre se encontraba al interior de su vivienda junto a su pareja.

En ese contexto, tres sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y, tras sostener una discusión, uno de ellos le disparó en la cabeza en una ocasión, para luego huir en dirección desconocida.

“El equipo investigador continúa realizando diligencias investigativas a fin de esclarecer lo ocurrido, como también identificar al o los autores del hecho”, señaló el subcomisario.