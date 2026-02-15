Valparaíso: volcamiento en la Ruta 68 deja una mujer fallecida y cuatro lesionados
En el vehículo se trasladaban tres mujeres adultas, una niña y un hombre adulto.
Cerca de las 12:30 del día, un accidente se registró en el sector Reserva Forestal Peñuelas de la Ruta 68, en dirección a Valparaíso. Se trata de el volcamiento de un vehículo menor con cinco personas en su interior.
De acuerdo con información de la Subcomisaría de Placilla, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 86.700. En el lugar, personal policial verificó el volcamiento en el que trasladaban tres mujeres adultas, una niña de 8 años y un hombre adulto.
Producto del impacto, una mujer adulta falleció en el sitio del suceso, quien, según los antecedentes preliminares, corresponde a la conductora del vehículo. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados hasta el Hospital Carlos Van Buren, encontrándose fuera de riesgo vital.
Carabineros informó que se mantiene una pista habilitada en dirección a Valparaíso, entre los kilómetros 86.500 y 86.700. En tanto, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra en estos minutos realizando peritajes para establecer la dinámica del accidente, cuya causa basal aún no ha sido determinada.
