Hasta el Cementerio General se trasladó este domingo la directiva nacional de la Democracia Cristiana (DC) para conmemorar al expresidente Patricio Aylwin junto a la familia del exmandatario, en el marco del décimo aniversario de su muerte.

El homenaje estuvo marcado por una valoración explícita a su legado político durante la transición democrática. El nuevo presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, apuntó que su legado “es lo que de veces falta en la política actualmente”.

“Construir acuerdos, dialogar, respetar a los otros en nuestras legítimas diferencias, entendiendo siempre el rol que uno cumple para tener un país mucho más justo, mucho más bueno para las futuras generaciones y para las actuales”, valoró.

El dirigente remarcó que, a una década de su muerte, la figura de Aylwin excede las fronteras partidarias. “No es solamente un militante de la Democracia Cristiana, es una persona que ha inspirado a muchas generaciones de servidores públicos de diferentes colores políticos”, sostuvo Ortiz.

DC releva legado de Patricio Aylwin a 10 años de su muerte y reivindica su política de acuerdos

Asimismo, el timonel de la DC apeló a la recuperación del espíritu de acuerdos que marcó los primeros años de la transición. “Lo que él construyó, lo que él hizo, sirva para que Chile salga de las trincheras y los extremos”, señaló.

En esa misma línea, el expresidente subrogante de la colectividad, Oscar Ramírez, definió a Aylwin como “un hombre que levantaba puentes” y “una persona que acercaba posiciones”, capaz de “llamar a la unidad” en tiempos difíciles para el país.

Por su parte, el hijo del expresidente, Miguel Aylwin, destacó los valores que, a su juicio, destacaron a su padre. “Que fuéramos una patria de hermanos, que nos reconociéramos a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, que quisiéramos a nuestro país que tratáramos de progresar en conjunto”, enumeró.

En esa línea, subrayó que la familia, junto a la Fundación Patricio Aylwin, han trabajado durante la última década para transmitir ese ideario a las nuevas generaciones “desde la humildad, convicciones, enfrentar los pensamientos, pero buscar siempre el acuerdo que permita avanzar en el bien común”.