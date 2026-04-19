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    Política

    Directiva de la DC endurece críticas al gobierno y al Plan de Reconstrucción Nacional

    Desde la colectividad reiteraron que no se niegan a conversar con el Ejecutivo, pero sí rechazan la forma en que se ha instalado la discusión.

    Por 
    Javiera Ortiz
    En la imagen, el diputado Álvaro Ortiz.

    El diputado y nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, junto al expresidente subrogante de la colectividad, Oscar Ramírez, lanzaron duros cuestionamientos al gobierno y a la forma en que se ha impulsado el Plan de Reconstrucción Nacional.

    En el marco de la conmemoración de los 10 años del fallecimiento del expresidente demócrata cristiano, Patricio Alywin, Ramirez apuntó que “hoy día tenemos un presidente que está más preocupado de separar”.

    Desde la colectividad reiteraron que no se niegan a conversar con el Ejecutivo, pero sí rechazan la forma en que se ha instalado la discusión. “Tenemos que conversar con el gobierno, pero también vamos a defender los derechos sociales que se han adquirido”, afirmó.

    Ramirez sostuvo, además, que “hay una decisión de decirle al gobierno, no que no queremos conversar, sino que veamos la forma en la que conversemos, no con imposiciones, no trayendo un gran paquete de ley, sino que coloquémonos de acuerdo antes”.

    En paralelo, Ortiz sostuvo que la iniciativa ya perdió su objetivo original. “Ya hemos sabido que esta ley de reconstrucción o ley miscelánea no cumple esa expectativa”, dijo.

    “A medida que uno va revisando con mayor profundidad este proyecto presentado por el gobierno, uno se da cuenta que se está mezclando muchas cosas y que, por lo tanto, no cumple con el verdadero objetivo de esta ley”, añadió el titular de la DC.

    Sin embargo, la postura de Ortiz es ambigua. Si bien se manifestó en contra de la iniciativa -e incluso había anunciado que recurrirían al Tribunal Constitucional para impugnar el carácter misceláneo del megaproyecto- se abrió a aprobar de forma general la iniciativa el pasado viernes.

    Con todo, Ortiz sumó otra crítica al Ejecutivo por el impacto económico de sus decisiones. “Vemos que lamentablemente se han metido en el bolsillo de los chilenos y chilenas de manera indiscriminada”, cuestionó.

    “No solamente en el alza de los combustibles, sino que en la luz, en la forma en la cual los chilenos y chilenas vivimos, se ha encarecido todo y eso va a afectar sobre todo la dignidad de millones de personas en nuestro país”, zanjó Ortiz.

    Más sobre:Democracia CristianaÁlvaro OrtizOscar RamirezPlan de Reconstrucción

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