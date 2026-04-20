Irán dice estar “lejos de un acuerdo final” con EE.UU. y rechaza participar en las conversaciones de Islamabad

Con el alto el fuego a vencer este martes, Estados Unidos e Irán aún no acercan posiciones en sus continuas negociaciones, que han tenido lugar en Islamabad, Pakistán. El desacuerdo más importante entre ambos países es el programa nuclear de Teherán, al cual la República Islámica no ha renunciado, y que Washington asegura tiene como fin el desarrollo de armas atómicas.

Ambos países tienen un largo camino por recorrer antes de llegar a un acuerdo, declaró Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador, en una entrevista con la televisión estatal el sábado. “En algunos temas se han alcanzado conclusiones en las negociaciones, y en otros no; todavía estamos lejos de un acuerdo definitivo”, afirmó.

En estos últimos días, Irán ha negado sistemáticamente las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que ha acordado entregar su uranio altamente enriquecido. Gran parte de este material podría estar enterrado, tras los ataques aéreos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio.

Esta fotografía, tomada el 10 de abril de 2026, muestra una valla publicitaria anunciando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán. Foto: Ahmad Kamal/Xinhua Ahmad Kamal

En medio de las discusiones, el estado del estrecho de Ormuz ha cambiado, y el bloqueo norteamericano, que se “superpuso” al bloqueo iraní, ha agregado incertidumbre en medio del alto el fuego. Teherán anunció el sábado, de nuevo, el cierre del estratégico paso, alegando “reiteradas violaciones de la confianza” mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Previamente, Irán había presionado para que los buques pagaran una tarifa por el paso seguro a través del estrecho. Un alto funcionario iraní declaró a CNN que se daría prioridad a los buques que pagaran la tarifa sobre los que no lo hicieran.

Esta medida ha complicado las negociaciones con Estados Unidos, pero Ghalibaf presentó la situación en el estrecho de Ormuz como una victoria estratégica para Teherán. “No hemos destruido al enemigo; aún poseen dinero y armas, pero estratégicamente han sido derrotados frente a nosotros”, afirmó.

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

Terminando el alto el fuego este martes, las delegaciones iraníes y estadounidenses anunciaron, separadamente, la continuación de las negociaciones. Aún, sin embargo, no hay un anuncio de que la tregua se prorrogue, por lo que se espera que los combates y bombardeos se reinicien el miércoles.

Durante estas dos semanas, indica CNN, la diferencias entre ambos países han crecido, ya que ahora Irán busca ejercer un control aún más estricto sobre el estrecho de Ormuz. Trump afirmó que las conversaciones con Irán iban “muy bien”, pero también advirtió que el alto el fuego podría no prorrogarse. “Quizá no lo prorrogue, así que habrá un bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas”.

De todos modos, el inquilino de la Casa Blanca ya confirmó que al menos habrá una delegación norteamericana en Islamabad para restablecer las negociaciones. Según The Guardian, los representantes de Trump regresarán a Pakistán el lunes para una posible nueva ronda de conversaciones. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, indicó el periódico.

Sin embargo, Irán rechazó nuevas conversaciones de paz con Estados Unidos, según informó el domingo su agencia estatal de noticias, horas después de que el presidente estadounidense dijera que enviaría una delegación a Pakistán para dialogar y que atacaría a Irán si no aceptaba sus condiciones.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA no citó ninguna fuente específica en su informe que indicaba que Irán había rechazado las conversaciones. “Irán afirmó que su ausencia en la segunda ronda de conversaciones se debe a lo que calificó de exigencias excesivas por parte de Washington, expectativas poco realistas, cambios constantes de postura, contradicciones reiteradas y el bloqueo naval en curso, que considera una violación del alto el fuego”, escribió IRNA.

Previamente, CNN había confirmado la presencia de una delegación iraní en Islamabad. Se esperaba que el equipo fuera el mismo de la última ronda, en la que participaron el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Desde Irán esperaban conseguir una prórroga del alto el fuego. Luego, si todo iba bien y Donald Trump aceptaba viajar a Islamabad, el presidente iraní también acudiría y se celebraría una “reunión conjunta de presidentes” en la que firmarían una “declaración conjunta de Islamabad”, añadieron las fuentes iraníes a CNN.

Acusaciones cruzadas

Por otro lado, el presidente norteamericano acusó a Teherán de violar un acuerdo de alto el fuego en el estrecho de Ormuz. “Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero de Reino Unido. No estuvo bien, ¿verdad?”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/PRESIDENT

De todos modos, Irán también denunció una violación al cese el fuego, por parte de Estados Unidos, considerando que el bloqueo de los puertos iraníes es “ilegal y criminal”.

“El supuesto ‘bloqueo’ de Estados Unidos a los puertos y la costa iraníes no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal”, publicó Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, en X. Baqaei añadió que el bloqueo contraviene la Carta de las Naciones Unidas y constituye un acto de agresión.

“Además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, se trata de un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, afirmó Baqaei.

Iran decided to fire bullets yesterday in the Strait of Hormuz — A Total Violation of our Ceasefire Agreement! Many of them were aimed at a French Ship, and a Freighter from the United Kingdom. That wasn’t nice, was it? My Representatives are going to Islamabad, Pakistan — They… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 19, 2026

En tanto, Trump informó este domingo que el Ejército estadounidense interceptó un barco iraní que trataba de superar el bloqueo del estrecho de Ormuz. El mandatario explicó que el TOUSKA está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. debido “a su historial previo de actividades ilícitas”. Y destacó: “¡Tenemos la custodia total del buque y estamos inspeccionando lo que lleva a bordo!”.

Por su parte, Irán atacó con drones a barcos militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Los bombardeos, anunciados por el alto mando militar iraní, llegaron después de que Teherán acusara a Estados Unidos de romper el alto el fuego por el ataque sobre un barco iraní proveniente de China.

En miras a las negociaciones, Trump volvió a fijar un “ultimátum” asegurando que este martes Irán tendrá la última oportunidad para aceptar un acuerdo de paz. “Si Irán no firma este acuerdo, todo el país será destruido”, afirmó. El presidente estadounidense reiteró su declaración anterior en Truth Social de que Estados Unidos atacaría específicamente puentes y centrales eléctricas si Irán no firmaba el acuerdo.

Today, an Iranian-flagged cargo ship named TOUSKA, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past our Naval Blockade, and it did not go well for them. The U.S. Navy Guided Missile Destroyer USS SPRUANCE intercepted the TOUSKA in the… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 19, 2026

“Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán”, escribió. “¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE!”

“Caerán rápido, caerán sin problemas y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años”, amenazó Trump este domingo, un día después de que se cumplieran 50 días desde el inicio de la guerra.