Revelan identidad de asesino de Luisiana: siete de las víctimas eran sus propios hijos

El Departamento de Policía de Shreveport identificó esta tarde como Shamar Elkins al hombre que durante la madrugada de este domingo mató a ocho niños en el barrio de Cedar Grove, en Luisiana, Estados Unidos, dejando además dos mujeres adultas heridas de gravedad.

El cabo Chris Bordelon, portavoz de la policía de la ciudad ubicada en el noroeste de Luisiana, había indicado poco después de los hechos que las edades de los pequeños oscilaban entre 1 y 12 años.

Horas más tarde se reveló que siete de ellos eran hijos del mismo Elkins -el octavo era un familiar-, un veterano de la armada que en 2019 había sido arrestado por un caso relacionado con armas de fuego.

Shamar Elkins, el asesino de Shreveport, Louisiana. Imagen @nexta_tv en X.

El Ejército de los Estados Unidos informó a CNN que el hombre de 31 años sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana durante siete años, hasta agosto de 2020, pero nunca fue enviado a ninguna misión.

De acuerdo con Bordelon, los detectives estaban seguros de que el tiroteo fue “un incidente doméstico en su totalidad”, que comenzó antes del amanecer cuando Elkins disparó a una mujer en una casa ubicada en West 79th Street, antes de dirigirse a un segundo lugar donde la mayoría de los niños fueron asesinados.

“Seguimos trabajando para determinar el motivo completo y comprender por qué sucedió esto, pero se trata de un asunto interno” , dijo el agente a la cadena televisiva KSLA.

Luego, detalló que otro niño de 13 años resultó herido tras huir de su hogar y saltar desde el tejado para escapar de los disparos, sufriendo varias fracturas, aunque se espera una total recuperación.

Las mujeres que se vieron involucradas en el tiroteo son las madres de los hijos de Elkins, la primera de siete de ellos y la segunda de un octavo. Ambas de encuentran graves después de recibir disparos en la cabeza, pero la última de ellas es la que está en peligro de muerte, como informó Bordelon.

El desarrollo del tiroteo

De acuerdo al informe policial, los agentes llegaron a Cedar Grove poco después de las 06.00 horas (07.00 horas de Chile) después de recibir reportes de disparos y encontraron víctimas en dos casas a lo largo de la calle West 79th y en una tercera en la cercana Harrison Street.

Tras asesinar a sus hijos, Elkins huyo del lugar y robó un vehículo estacionado en el vecindario, con el que protagonizó una persecución policial que se extendió hasta una parroquia cercana, donde fue abatido por los agentes que iban tras él.

Según la agencia AP, se trata del tiroteo masivo más mortífero de EE.UU. desde enero de 2024, cuando ocho personas murieron en un suburbio de Chicago, según datos consignados por la Universidad Northeastern de Boston.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, quien representa al área de Shreveport en el Congreso estadounidense, calificó a los asesinatos de “desgarradores”.

“Tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport durante este momento tan difícil”, dijo Johnson.