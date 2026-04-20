Kaiser desdramatiza salida de Labbé del PNL y niega supuesta “cancelación” al exdiputado

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las críticas del exdiputado Cristián Labbé tras su renuncia este lunes a la colectividad, rechazando categóricamente que haya existido un proceso de “cancelación” en su contra y defendiendo el funcionamiento interno del partido.

“No. En primer lugar, nosotros no hemos juzgado a nadie. Aquí existe una institucionalidad y la institucionalidad funciona”, afirmó el exdiputado a 24 Horas, al ser consultado por los dichos de Labbé, quien acusó haber sido marginado por expresar opiniones disidentes.

El otrora candidato presidencial insistió en que no existió ningún procedimiento formal contra su correligionario, subrayando que “que yo sepa, no hubo un proceso abierto contra Cristián Labbé”, y enfatizó que la pertenencia al partido es completamente voluntaria.

“Ser miembro del Partido Nacional Libertario es una decisión libre y soberana (…) y si usted no está satisfecho con las decisiones que se toman, tampoco es obligatorio ser miembro del partido”, agregó.

Kaiser reconoció que las posturas de Labbé no fueron acogidas por la directiva, pero lo enmarcó dentro de la dinámica propia de los partidos políticos.

“Él tenía perfecto derecho a su opinión (…) lo que pasa es que no seguimos su camino”, señaló, agregando que las decisiones responden a mayorías internas. “Si alguien se enoja porque la decisión mayoritaria no es la que él considera correcta, en un partido político va a tener que vivir muchas veces esas situaciones”, sostuvo.

Una renuncia marcada por tensiones previas

La salida de Labbé ocurre luego de meses de fricciones con la dirigencia del partido, particularmente con Kaiser, a raíz de la decisión del PNL de no integrarse al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En su momento, el exdiputado había cuestionado públicamente esta determinación, calificándola como un “desacierto político y táctico”, argumentando que el partido debía formar parte de la administración.

Además, su presencia en el anuncio de gabinete en la Oficina del Presidente Electo (OPE), pese a la postura oficial de la colectividad, fue interpretada internamente como un gesto contradictorio, profundizando el distanciamiento con la cúpula.

En declaraciones emitidas este lunes, Labbé justificó su renuncia señalando que buscaba “independencia política” y que, cuando expresó sus diferencias siendo militante, “se me juzgó, se me canceló de alguna manera”.

El episodio no es aislado. El Partido Nacional Libertario ya había enfrentado tensiones internas tras la elección presidencial, cuando renunció su entonces vicepresidenta Camille Sigl, también en medio de críticas a la conducción del partido.

Sin embargo, desde la directiva han insistido en que no existe un quiebre estructural, sino diferencias puntuales, defendiendo que hay consenso en la línea estratégica, especialmente en la decisión de mantenerse fuera del gobierno.