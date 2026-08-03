Fenómeno de redes sociales y ahora goleador: el gran estreno de Tim Payne en Olimpia tras saltar a la fama en el Mundial

El fenómeno de redes también anota: Tim Payne tiene un estreno goleador en Olimpia tras saltar a la fama en el Mundial. Foto: @elclubolimpia

Tim Payne tuvo un estreno goleador en Olimpia. El defensor neozelandés convirtió este domingo en la victoria por 5-0 sobre Rubio Ñu, por la segunda fecha del Torneo de Clausura de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco.

El futbolista ingresó a los 69′. 12 minutos después encontró su primer tanto con la camiseta del club guaraní. La jugada comenzó por el sector derecho. Payne entregó el balón a Franco Alonso y continuó su recorrido hacia el área rival. El compañero le devolvió el pase en la entrada del área y el oceánico definió con un remate de derecha que superó al arquero Carlos Servín.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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El debut se produjo pocas semanas después de que Payne se transformara en uno de los nombres más comentados durante el Mundial 2026. Antes del inicio del torneo, el defensor era uno de los futbolistas con menor presencia en redes sociales entre los futbolistas clasificados a la Copa del Mundo.

La situación cambió tras un video del creador de contenido argentino Valentín Scarsini, quien invitó a sus seguidores a apoyar al jugador con menos seguidores del campeonato. La campaña tuvo un efecto inmediato. Payne pasó de tener cerca de 4.000 seguidores en Instagram a superar los cuatro millones en pocos días. Hoy su cuenta figura en 5,4 millones.

Payne fue titular con Nueva Zelanda durante la Copa del Mundo. El defensor fue fichado por Olimpia y comienza su camino con un gol en su primer partido.